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Следующая конференция по восстановлению Украины состоится в Эстонии

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Дата публикации 25 июня 2026 16:29
Конференция по восстановлению Украины в 2027 году состоится в Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Фото: REUTERS/Laia Ros

В следующем году шестая Конференция по восстановлению Украины состоится в Эстонии. Мероприятие пройдет в Таллинне, где партнеры Киева будут "развивать импульс", полученный в Гданьске в этом году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

Эстония примет следующую Конференцию по восстановлению Украины

"Россия разрушает. Украина восстанавливает. Мы помогаем Украине делать и то, и другое одновременно: защищать себя сейчас и строить свое будущее. Каждая инвестиция в Украину — это инвестиция в безопасность Европы", — сказал Михал.

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Кристен Михал на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Фото: x.com/KristenMichalPM

Он добавил, что в 2027 году Эстония примет весь мир на Конференции по восстановлению Украины в Таллинне. По словам премьера, тогда партнеры Киева "будут развивать импульс", полученный в Гданьске во время URС-2026, и "превратят обязательства в результаты".

Как писали Новини.LIVE, сегодня в Гданьске стартовала Конференция по вопросам восстановления Украины. Украинскую делегацию возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Вместе с командой она уже прибыла на мероприятие и рассчитывает подписать новые энергетические соглашения.

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Вскоре она анонсировала 160 соглашений на сумму свыше 10 млрд евро. По словам Свириденко, ключевыми приоритетами остаются безопасность, устойчивость энергетики, поддержка частного сектора и привлечение инвестиций.

В то же время Фридрих Мерц объявил о создании европейского фонда для восстановления Украины. Он был учрежден Германией, Польшей, Италией и Францией.

Эстония война в Украине Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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