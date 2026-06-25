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Мерц объявил о создании европейского фонда для восстановления Украины

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 13:48
Германия, Польша, Франция и Италия создают фонд восстановления Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о создании новой инициативы по восстановлению Украины. По его словам, Германия, Польша, Италия и Франция учредили совместный европейский флагманский фонд. Он призван привлечь масштабные частные инвестиции в стратегически важные отрасли украинской экономики.

Об этом Мерц заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Германия, Польша, Франция и Италия будут привлекать частный капитал для восстановления Украины

Мерц сообщил, что идея создания такого механизма впервые была представлена во время прошлогодней конференции в Риме, а теперь ее удалось реализовать совместными усилиями Германии, Польши, Италии и Франции.

"В Риме мы предложили идею создания Европейского флагманского фонда для восстановления Украины. Сегодня мы выполняем то, что тогда пообещали. Фонд создают Германия, Польша, Италия и Франция. Мы хотим мобилизовать значительные частные инвестиции в стратегические сектора Украины", — сказал канцлер.

В то же время он подчеркнул, что никакое восстановление невозможно без надежных гарантий безопасности.

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"Безопасность — основа всего. Строительство, восстановление и развитие возможны только при наличии долгосрочной безопасности", — заявил Мерц.

По его словам, именно поэтому Германия продолжает оказывать военную поддержку Украине и поставлять современные системы противовоздушной обороны.

"Наша военная поддержка Украины остается непоколебимой. Мы и впредь поставляем современные системы противовоздушной обороны, которые помогают защищать украинские города и критически важную инфраструктуру от российских атак", — подчеркнул он.

Отдельно канцлер отметил развитие сотрудничества между украинскими и немецкими оборонными предприятиями.

"Мы видим, как появляются новые немецко-украинские совместные предприятия, которые играют важную роль в создании инновационных технологий. Усиливая безопасность Украины, мы укрепляем и безопасность всей Европы", — отметил Мерц.

Во время выступления он также обратился к Кремлю с призывом прекратить боевые действия.

"Мы посылаем России четкий сигнал: пришло время начать переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам", — подытожил канцлер.

Как писали Новини.LIVE, во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины о помощи партнеров говорил и премьер Польши Дональд Туск. По его словам, к восстановлению Украины после завершения войны готовы совместно присоединиться все страны Европы. Также он назвал символичным проведение конференции в Гданьске, ведь город был полностью разрушен.

Украину на конференции возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. По её словам, перед украинской делегацией в Польше стоит чёткая задача — достичь конкретных договоренностей.

Польша План восстановления Украины Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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