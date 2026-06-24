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Главная Новости дня Ким: Украине нужна не только восстановление, но и новая индустриализация

Ким: Украине нужна не только восстановление, но и новая индустриализация

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 19:51
Ким: Украине нужна не только восстановление, но и новая индустриализация
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Ключом к будущему развитию страны должна стать масштабная и долгосрочная индустриализация. Именно промышленность в свое время стала основой экономического скачка для десятков стран мира, в частности для азиатских тигров.

Как сообщает Новини.LIVE, такую точку зрения в интервью "Українським новинам" высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Почему одного агросектора для роста ВВП недостаточно

"Я изучал опыт 21 страны, которые в свое время совершили экономический скачок, в частности азиатских тигров и той же Кореи. И у всех есть общая черта — индустриализация. Если мы хотим не просто восстановиться, а реально вырасти как страна, нам нужны производство, технологии, промышленность и системная работа с инвесторами", — подчеркнул Ким.

По мнению главы области, одного только агросектора для экономического прорыва Украине недостаточно. Для роста нужны новые заводы, производства и технологии.

"Производство, рабочие места, промышленность. Нам нужно развивать, индустриализировать страну. Потому что ни аграрный сектор, ни какой-либо другой в принципе не вытащит нас. Наш ВВП — это 4%. А вот индустриализация может за несколько лет достичь 30%", — отметил Ким.

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Он добавил, что для реализации такого курса Украине нужна стратегия развития как минимум на 15-20 лет, а не решения в рамках одного политического цикла.

"Это должна быть стратегия государства на 15 лет. Но должны быть люди, которые будут этим заниматься. У нас основная проблема в том, что в каждом политическом цикле придумывается какая-то новая история, чтобы остаться у власти еще на один политический цикл. Но нет стратегии на 15-20 лет. Это основная проблема", — резюмировал глава Николаевской ОВА.

Отдельным резервом роста он назвал развитие оборонных технологий, отметив, что украинский частный сектор уже глубоко интегрирован в производство дронов.

"Наше дело — работать. Считаю, что наш частный сектор уже настолько глубоко вовлечен в производство дронов, что в ближайшие годы это будет развиваться в пользу Украины", — подчеркнул Ким.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, в Николаевской области реализуются масштабные программы по строительству жилья для ВПЛ. В регионе находятся 180 тысяч переселенцев, преимущественно из Херсонской области.

Также глава ОВА заявлял, что эффект от ударов по логистике РФ будет ощутим через 2-3 месяца. Речь идет о потенциальном снижении возможностей обеспечения армии РФ боеприпасами, топливом и другими ресурсами.

Украина Виталий Ким экономика
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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