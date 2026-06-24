Кім: Україні потрібна не лише відбудова, а й нова індустріалізація

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Ключем до майбутнього розвитку країни має стати масштабна та довгострокова індустріалізація. Саме промисловість свого часу стала основою економічного стрибка для десятків країн світу, зокрема азійських тигрів.

Як повідомляє Новини.LIVE, таку думку в інтерв'ю "Українським новинам" висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Чому одного агросектору для зростання ВВП замало

"Я вивчав досвід 21 країни, які свого часу зробили економічний стрибок, зокрема азійських тигрів і тієї ж Кореї. І в усіх є спільна риса — індустріалізація. Якщо ми хочемо не просто відновитися, а реально вирости як країна, нам потрібні виробництво, технології, промисловість і системна робота з інвесторами", — наголосив Кім.

На переконання очільника області, самого лише агросектору для економічного прориву Україні недостатньо. Для зростання потрібні нові заводи, виробництва та технології.

"Виробництво, робочі місця, промисловість. Нам потрібно розвивати, індустріалізувати країну. Тому що ані аграрний сектор, ані який інший не витягне нас в принципі. ВВП наше — це 4%. А ось індустріалізація може до 30% дійти за роки", — зазначив Кім.

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Він додав, що для реалізації такого курсу Україні потрібна стратегія розвитку щонайменше на 15-20 років, а не рішення в межах одного політичного циклу.

"Це має бути стратегія держави на 15 років. Але мають бути люди, які це будуть робити. У нас основна проблема у тому, що кожен політичний цикл вигадується якась нова історія, щоб залишитися у владі ще на один політичний цикл. Але немає стратегії на 15-20 років. Це основна проблема", — резюмував очільник Миколаївської ОВА.

Окремим резервом зростання він назвав розвиток оборонних технологій, зазначивши, що український приватний сектор уже глибоко інтегрований у виробництво дронів.

"Наша справа — працювати. Вважаю, що наш приватний сектор вже так глибоко в дронах, що наступні роки будуть розвиватися на користь України", — наголосив Кім.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кіма, на Миколаївщині реалізують масштабні програми житла для ВПО. В регіоні перебувають 180 тисяч переселенців, які переважно з Херсонської області.

Також очільник ОВА заявляв, що ефект від ударів по логістиці РФ буде відчутний через 2-3 місяці. Йдеться про потенційне зниження можливостей забезпечення армії РФ боєприпасами, пальним та іншими ресурсами.