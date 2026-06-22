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Головна Новини дня Кім: ефект від ударів по логістиці РФ буде відчутний через 2–3 місяці

Кім: ефект від ударів по логістиці РФ буде відчутний через 2–3 місяці

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Дата публікації: 22 червня 2026 14:38
Які наслідки ударів по логістиці Росії на фронті
Віталій Кім. Фото: Віталій Кім/Facebook

Ефект від ураження російської логістики може проявитися на фронті в середньостроковій перспективі. Йдеться орієнтовно про 2–3 місяці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

 Ефект буде накопичувальним

За словами Кіма, попри проблеми з постачанням пального та ускладнення логістики на тимчасово окупованих територіях, Росія наразі не демонструє швидкого зниження інтенсивності бойових дій.

Він наголосив, що російські війська зберігають здатність підтримувати активні атаки навіть в умовах логістичних труднощів.

Водночас очільник ОВА припустив, що вплив ударів по ворожій логістиці накопичуватиметься поступово і може стати помітним через кілька місяців.

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"Результати будемо бачити пізніше. 2–3 місяці потрібно для того, щоб кількість істотно зменшилась", — заявив Віталій Кім.

Йдеться про потенційне зниження можливостей забезпечення армії РФ боєприпасами, пальним та іншими ресурсами.

Новини.LIVE повідомляли, що Віталій Кім наголошував про покращення ситуації з безпекою в регіоні. За його словами, посилення протиповітряної оборони призвело до зменшення кількості обстрілів і підвищення ефективності збиття ворожих цілей. Унаслідок цього, як зазначив посадовець, вдалося значно знизити кількість жертв серед цивільного населення.

Новини.LIVE інформували, що Голова Миколаївської ОВА повідомив про реалізацію масштабних житлових програм для внутрішньо переміщених осіб у Миколаївщині. Він також зазначив, що завдяки переселенцям населення в окремих громадах зросло.

Віталій Кім війна в Україні удари по РФ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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