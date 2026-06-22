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Главная Новости дня Ким: эффект от ударов по логистике РФ будет ощутим через 2–3 месяца

Ким: эффект от ударов по логистике РФ будет ощутим через 2–3 месяца

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 14:38
Каковы последствия ударов по логистике России на фронте
Виталий Ким. Фото: Виталий Ким/Facebook

Последствия ударов по российской логистике могут проявиться на фронте в среднесрочной перспективе. Речь идет примерно о 2–3 месяцах.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Эффект будет накопительным

По словам Кима, несмотря на проблемы с поставками топлива и осложнения в логистике на временно оккупированных территориях, Россия пока не демонстрирует быстрого снижения интенсивности боевых действий.

Он подчеркнул, что российские войска сохраняют способность поддерживать активные атаки даже в условиях логистических трудностей.

В то же время глава ОВА предположил, что влияние ударов по вражеской логистике будет накапливаться постепенно и может стать заметным через несколько месяцев.

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"Результаты мы увидим позже. Потребуется 2–3 месяца, чтобы количество существенно уменьшилось", — заявил Виталий Ким.

Речь идет о потенциальном снижении возможностей обеспечения армии РФ боеприпасами, топливом и другими ресурсами.

Новини.LIVE сообщали, что Виталий Ким отмечал улучшение ситуации с безопасностью в регионе. По его словам, усиление противовоздушной обороны привело к уменьшению количества обстрелов и повышению эффективности сбивания вражеских целей. В результате, как отметил чиновник, удалось значительно снизить количество жертв среди гражданского населения.

Новини.LIVE сообщали, что глава Николаевской ОГА сообщил о реализации масштабных жилищных программ для внутренне перемещенных лиц в Николаевской области. Он также отметил, что благодаря переселенцам население в отдельных общинах увеличилось.

Виталий Ким война в Украине удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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