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Главная Новости дня Ким: в Николаевской области реализуют масштабные программы жилья для ФПЛ

Ким: в Николаевской области реализуют масштабные программы жилья для ФПЛ

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Дата публикации 20 июня 2026 07:24
Ким: в Николаевской области реализуют масштабные программы жилья для ФПЛ
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что в регионе реализуются масштабные программы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. Также он отметил, что население некоторых общин увеличилось за счет переселенцев.

Об этом Ким сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Что происходит в Николаевской области

По словам Кима, в настоящее время в Николаевской области находятся 180 тысяч переселенцев, которые в основном прибыли из Херсонской области. Он отметил, что население некоторых общин уже существенно увеличилось за счет переселенцев, которые интегрируются в местную экономику, покупают жилье и открывают бизнес.

Также он рассказал о программах обеспечения жильем, которые реализуются совместно с международными партнерами и общинами. В частности, речь идет о строительстве жилых домов с последующей передачей в коммунальную собственность общин.

"Все программы мы реализуем, с ФПЛ работаем. Сейчас продвигаем от прифронтовых ассоциаций программы по жилью для ФПЛ, реализуем их совместно с международными партнерами. Программа пошла очень хорошо, мы строим здания, дома и передаем их общинам", — отметил глава ОВА в кулуарах форума "Industrial Evolution: Производство запускает экономику".

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Также он добавил, что жилые объекты используются для обеспечения специалистов критически важных сфер — медиков, полиции, спасателей — с предоставлением жилья в долгосрочное пользование (до 10 лет по контракту). По словам Кима, эта модель стала одной из самых востребованных в регионе и постепенно масштабируется в других общинах.

Как сообщало Новини.LIVE, по словам Кима, область продолжает привлекать новые предприятия, несмотря на близость к фронту. Ставка делается на компании, которые работают официально и платят налоги.

Также Ким отметил, что благодаря усилению ПВО количество обстрелов региона уменьшилось. В то же время вырос и процент сбитых вражеских целей.

ФЛП Николаевская область Виталий Ким
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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