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Главная Новости дня Ким: Поддержка фермеров — это инвестиция в экономическую устойчивость

Ким: Поддержка фермеров — это инвестиция в экономическую устойчивость

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 13:13
Ким: Поддержка фермеров — это инвестиция в экономическую устойчивость Украины
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Экономическая устойчивость страны в условиях войны в значительной степени зависит от способности сохранить и развивать фермерство, в частности на прифронтовых территориях. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что в Украине наряду с крупными агрокомпаниями, обеспечивающими значительную часть экспортного потенциала государства, работают фермерские хозяйства различного масштаба. И именно эта модель позволяет стране оставаться одним из ключевых участников мирового аграрного рынка.

Об этом говорится в блоге главы Николаевской ОГА Виталия Кима на "Главком", передает Новини.LIVE.

Ким: для многих общин фермерство является одним из ключевых центров экономической жизни

"Фермерство — это рабочие места, развитие общин, продовольственная безопасность и экономическая устойчивость государства", — подчеркнул Ким.

По его словам, поддержка фермерства — это инвестиция не только в аграрный сектор, но и в экономическую устойчивость и будущее Украины.

"Для многих украинских общин фермерское хозяйство является одним из ключевых центров экономической жизни. Это рабочие места, налоги в местные бюджеты, поддержка социальной инфраструктуры, заказы для местного бизнеса и возможность для людей работать и строить будущее там, где они родились и живут", — отметил он.

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Глава области убежден, что Украина должна постепенно переходить от экспорта преимущественно сырьевой продукции к производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

"Чем большая часть продукции будет перерабатываться внутри страны, тем больше рабочих мест, инвестиций и налоговых поступлений останется в украинской экономике. Поэтому аграрный сектор должен развиваться параллельно с переработкой, современной логистикой и экспортной инфраструктурой", — написал он.

Особенно сложная ситуация, по мнению Кима, сложилась в прифронтовых общинах, где часть земель заминирована, инфраструктура подвергается разрушениям, а доступ к орошению и логистике ограничен. Из-за этого себестоимость производства растет, возможности для инвестиций сокращаются, а сами хозяйства зачастую не располагают финансовыми резервами, позволяющими безболезненно переживать подобные кризисы.

"Значение фермерства не стоит измерять исключительно гектарами или объемами производства", — подчеркнул глава Николаевской ОГА.

Он также обратил внимание на неравномерную адаптацию аграриев к военным условиям: крупные предприятия нарастили производство, тогда как объемы в частных крестьянских хозяйствах сократились, а доступ к логистике, кредитным ресурсам и другим инструментам развития для малых фермерских хозяйств зачастую хуже.

"Фермер должен быть уверен, что сможет привлечь финансирование, обновить технику, расширить хозяйство, найти работников и планировать свою деятельность не от сезона к сезону, а на много лет вперед. Также важно, чтобы люди, которые десятилетиями работают на своей земле, имели возможность оставаться её хозяевами, выкупить землю, которую обрабатывают, и развивать собственное дело", — отметил Ким.

Как писали Новини.LIVE, Ким заявил, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития на 15–20 лет. Она не должна зависеть от смены власти. Такое мнение он высказал после визита в Корею.

Кроме того, Ким призвал центральные власти поддержать бизнес на прифронтовых территориях. В частности, речь идет о курортном бизнесе. Ведь из-за ситуации в Украине курорты не работают уже более четырех лет.

фермеры Виталий Ким бизнес
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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