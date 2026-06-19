Кім: Підтримка фермерів — це інвестиція в економічну стійкість України

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Економічна стійкість країни під час війни значною мірою залежить від спроможності зберегти та розвивати фермерство, зокрема на прифронтових територіях. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що в Україні поряд із великими агрокомпаніями, які забезпечують значну частину експортного потенціалу держави, працюють фермерські господарства різного масштабу. І саме ця модель дозволяє країні залишатися одним із ключових учасників світового аграрного ринку.

Про це йдеться у блозі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма на "Главкомі", передає Новини.LIVE.

Кім: для багатьох громад фермерство є одним із ключових центрів економічного життя

"Фермерство — це робочі місця, розвиток громад, продовольча безпека та економічна стійкість держави", — наголосив Кім.

За його словами, підтримка фермерства є інвестицією не лише в аграрний сектор, а в економічну стійкість і майбутнє України.

"Для багатьох українських громад фермерське господарство є одним із ключових центрів економічного життя. Це робочі місця, податки до місцевих бюджетів, підтримка соціальної інфраструктури, замовлення для місцевого бізнесу та можливість для людей працювати й будувати майбутнє там, де вони народилися і живуть", — зазначив він.

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Очільник області переконаний, що Україна повинна поступово переходити від експорту переважно сировинної продукції до виробництва товарів із високою доданою вартістю.

"Чим більша частина продукції перероблятиметься всередині країни, тим більше робочих місць, інвестицій та податкових надходжень залишатиметься в українській економіці. Тому аграрний сектор має розвиватися паралельно з переробкою, сучасною логістикою та експортною інфраструктурою", — написав він.

Особливо складна ситуація, на думку Кіма, склалася у прифронтових громадах, де частина земель замінована, інфраструктура зазнає руйнувань, а доступ до зрошення та логістики обмежений. Через це собівартість виробництва зростає, можливості для інвестицій скорочуються, а самі господарства часто не мають фінансових резервів, які дозволяють безболісно проходити через подібні кризи.

"Значення фермерства не варто вимірювати виключно гектарами чи обсягами виробництва", — підкреслив очільник Миколаївської ОВА.

Він також звернув увагу на нерівномірну адаптацію аграріїв до воєнних умов: великі підприємства наростили виробництво, тоді як обсяги в особистих селянських господарствах скоротилися, а доступ до логістики, кредитних ресурсів та інших інструментів розвитку для малих фермерських господарств часто є гіршим.

"Фермер повинен бути впевненим, що може залучити фінансування, оновити техніку, розширити господарство, знайти працівників та планувати свою діяльність не від сезону до сезону, а на багато років вперед. Так само важливо, щоб люди, які десятиліттями працюють на своїй землі, мали можливість залишатися її господарями, викупати землю, яку обробляють, та розвивати власну справу", — зазначив Кім.

Як писали Новини.LIVE, Кім заявив, що Україні потрібна довгострокова стратегія розвитку на 15-20 років. Вона не маж залежати від змін влади. Таку думку він висловив після візиту до Кореї.

Крім того, Кім закликав центральну владу підтримати бізнес на прифронтових територіях. Зокрема йдеться про курортний бізнес. Адже через ситуацію в Україні курорти не працюють вже понад чотири роки.