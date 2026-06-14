Кім пояснив, чому бізнесу біля фронту складно отримати кредити

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Підприємці у прифронтових регіонах стикаються з труднощами у доступі до державних програм підтримки. Попри наявність механізмів кредитування та страхування, отримати фінансування на практиці часто неможливо через високі ризики, які враховують банки. Водночас окремі галузі, зокрема курортний бізнес, вже кілька років працюють в умовах фактичної відсутності доходів.

Про це в ефірі День.LIVE заявив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Кім заявив про критичну ситуацію з курортним бізнесом на Миколаївщині

За словами Кіма, держава запровадила низку програм для підтримки підприємництва на прифронтових територіях, однак під час реалізації виникають труднощі. Зокрема, банки нерідко відмовляють у видачі кредитів через високі категорії ризику, через що місцевій владі доводиться втручатися та шукати рішення на місцях.

Він зазначив, що попри складні умови бізнес у прифронтових регіонах продовжує працювати та адаптуватися до викликів війни.

"На мою думку, бізнес, який є на прифронтових територіях, після війни "вистрелить", тому що він у таких складних умовах працює, що потім йому нічого страшного не буде", — сказав очільник ОВА.

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Окремо він звернув увагу на ситуацію з курортним бізнесом Миколаївщини. За словами посадовця, через безпекову ситуацію курортний сезон фактично відсутній уже чотири роки, а багато підприємців були змушені використовувати власні ресурси для збереження справи.

На думку Кіма, для таких підприємств необхідно розробити спеціальні програми підтримки, які б передбачали компенсацію збитків, завданих внаслідок бойових дій.

Очільник ОВА наголосив, що проблеми прифронтових територій суттєво відрізняються від викликів, з якими стикаються більш безпечні регіони країни. Саме тому підтримка бізнесу має бути адресною та підкріпленою окремим фінансуванням з боку держави.

Як писали Новини.LIVE, пляжі Миколаївщини цьогоріч будуть закритими. Причина: безпекова ситуація. Проте влада вже готує альтернативні варіанти відпочинку.

Також Кім в ефірі Новини.LIVE повідомляв, що в Україні все ширше починають працювати програми для ветеранів. За його словами, з такими людьми вже працюють за абсолютно новими підходами.