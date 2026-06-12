Віталій Кім розповів про підтримку ветеранських бізнесів

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

В Україні набирають обертів програми підтримки ветеранів, які допомагають захисникам започатковувати власну справу після повернення з фронту. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, дедалі більше ветеранів звертаються по допомогу для реалізації бізнес-ідей та отримують необхідний супровід. Влада також працює над популяризацією ветеранського підприємництва та підтримкою новостворених проєктів.

Про це Кім заявив в ефірі Новини LIVE.

Із ветеранами в Україні працюють за абсолютно новими підходами

За словами Кіма, герої повертаються з фронту з чітким розумінням того, чим насправді хочуть займатися, і прагнуть реалізувати свої плани, не відкладаючи життя на потім.

"Ветеранські програми починають працювати ширше якраз через результати, через досвід. Особисто я їжджу рекламую бізнес, який відкрили ветерани. Ветерани кажуть: я реалізував свою мрію. Я хотів барбершоп, а до цього займався іншим. Пішов служити. Зрозумів, що я витрачаю час не на те, що я хочу. Я хотів все життя барбершоп — я його зробив. Оце дуже гарна мотивація — ми на цьому і працюємо", — розповів Кім.

Зараз, як повідомив він, з ветеранами працюють за абсолютно новими підходами. Створено всі умови, щоб кожен, хто має ідею для власної справи, міг отримати реальну допомогу, консультацію та юридичний супровід від фахівців.

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Асоціація прифронтових міст і громад окремо відзначила заяву Кіма щодо важливості популяризації локальних бізнесів. Днями він відвідав такі простори у Миколаєві, поспілкувався з власниками та закликав громаду й місцевих підприємців ставати їхніми клієнтами та партнерами.

"Ми працюємо з ветеранами абсолютно по-іншому. І зараз пішли результати, вони дійсно звертаються і отримують допомогу. У нас для цього є повний пріоритет за напрямами. В нас є фахівці, люди, які розкажуть, допоможуть, юридичний супровід — все зроблено. Ми зараз, можна сказати, реалізовуємо мрії", — підсумував Віталій Кім.

Як писали Новини.LIVE, Кім вважає, що Україні потрібна довгострокова стратегія розвитку на 15-20 років. За його словами, вона не має залежати від змін влади. Очільник ОВА переконаний, що ключовим орієнтиром для України може стати досвід Південної Кореї.

Також голова Миколаївської ОВА заявив, що Україна ризикує стати "великим конвеєром із вирощування кількох експортних культур". Причина — відсутність технологічного розвитку. Тому він вважає, що країна має перейти від сировинної моделі до глибокої переробки.