Кім: Технологічний розвиток агросектору має стати пріоритетом після війни

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що без переходу від сировинної моделі до глибокої переробки Україна ризикує стати "великим конвеєром із вирощування кількох експортних культур". Він наголосив, що технологічний розвиток агросектору має стати пріоритетом повоєнного відновлення. За його словами, без таких змін країна залишатиметься орієнтованою переважно на експорт сировини.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Кім про розвиток агросектору

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що у 2025 році аграрний сектор забезпечив понад 56% українського експорту, основу якого становлять зерно, кукурудза, ріпак, соя та насіння соняшника. Однак, пшениця перетворюється на борошно, соя і ріпак стають білковими концентратами й кормами — але не в Україні.

"Ми продаємо світові величезний обсяг ресурсів, але значну частину доданої вартості залишаємо не в Україні, а в економіках інших країн", — зазначив Кім.

Як орієнтир він наводить Нідерланди, країну, меншу за більшість українських областей, яка у 2025 році експортувала аграрної продукції на понад 137 млрд євро.

"Вирішальним є не розмір земельного банку, а складність економіки, побудованої навколо аграрного сектору", — констатував начальник Миколаївської ОВА.

За його словами, саме навколо аграрної переробки можуть розвиватися біоенергетика, харчова промисловість, логістика та машинобудування — тобто агросектор здатний стати фундаментом нової індустріалізації.

Окрему загрозу Кім вбачає у зникненні малого фермерства.

"Великі агрохолдинги відіграють важливу роль в експорті та стабільності економіки. Але саме мале фермерство забезпечує продовольче різноманіття, розвиток локальних економік, зайнятість у громадах та нормальне життя українського села. Саме того села, яке сьогодні вже на межі зникнення", — підкреслив він.

Також очільник Миколаївської ОВА додав, що війна лише поглибила проблему: за підсумками 2025 року аграрне виробництво скоротилося майже на 7%, особливо в напрямах, пов'язаних із переробкою.

"Україні потрібна стратегія поступового ускладнення економіки. Умовно кажучи, кожні кілька років ми маємо підійматися ще на одну сходинку технологічного переділу", — підсумував Віталій Кім і закликав розробити довгострокову державну стратегію з інвестиціями в переробку, аграрну науку та логістику.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Віталій Кім заявив, що Миколаївська область у перспективі може розширити міжнародні партнерства за рахунок країн Близького Сходу та арабського регіону. Він зазначив, що наразі вивчає їхні ринки та економіки для формування майбутнього плану співпраці. Серед можливих напрямків він назвав мілітарі-технології, енергетику та будівництво.

Новини.LIVE також писали, що Віталій Кім здійснив триденний візит до Республіки Корея, де провів зустрічі з провідними компаніями та обговорив можливі проєкти співпраці. Йдеться про кораблебудування, машинобудування та створення індустріальних парків, а також обмін студентами. За його словами, Південна Корея готова до розвитку партнерства з Україною та розглядає нові інвестиційні можливості.