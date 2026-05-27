Ким: Развитие агросектора должно стать приоритетом после войны

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что без перехода от сырьевой модели к глубокой переработке Украина рискует стать "большим конвейером по выращиванию нескольких экспортных культур". Он отметил, что технологическое развитие агросектора должно стать приоритетом послевоенного восстановления. По его словам, без таких изменений страна будет оставаться ориентированной преимущественно на экспорт сырья.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление начальника Николаевской ОВА Виталия Кима.

Ким о развитии агросектора

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким пояснил, что в 2025 году аграрный сектор обеспечил более 56% украинского экспорта, основу которого составляют зерно, кукуруза, рапс, соя и семена подсолнечника. Однако, пшеница превращается в муку, соя и рапс становятся белковыми концентратами и кормами — но не в Украине.

"Мы продаем миру огромный объем ресурсов, но значительную часть добавленной стоимости оставляем не в Украине, а в экономиках других стран", — отметил Ким.

В качестве ориентира он приводит Нидерланды, страну, меньше большинства украинских областей, которая в 2025 году экспортировала аграрной продукции на более 137 млрд евро.

Читайте также:

"Решающим является не размер земельного банка, а сложность экономики, построенной вокруг аграрного сектора", — констатировал начальник Николаевской ОВА.

По его словам, именно вокруг аграрной переработки могут развиваться биоэнергетика, пищевая промышленность, логистика и машиностроение — то есть агросектор способен стать фундаментом новой индустриализации.

Отдельную угрозу Ким видит в исчезновении малого фермерства.

"Крупные агрохолдинги играют важную роль в экспорте и стабильности экономики. Но именно малое фермерство обеспечивает продовольственное разнообразие, развитие локальных экономик, занятость в общинах и нормальную жизнь украинского села. Именно того села, которое сегодня уже на грани исчезновения", — подчеркнул он.

Также глава Николаевской ОВА добавил, что война только усугубила проблему: по итогам 2025 года аграрное производство сократилось почти на 7%, особенно в направлениях, связанных с переработкой.

"Украине нужна стратегия постепенного усложнения экономики. Условно говоря, каждые несколько лет мы должны подниматься еще на одну ступень технологического передела", — подытожил Виталий Ким и призвал разработать долгосрочную государственную стратегию с инвестициями в переработку, аграрную науку и логистику.

Новини.LIVE информировали, что недавно Виталий Ким заявил, что Николаевская область в перспективе может расширить международные партнерства за счет стран Ближнего Востока и арабского региона. Он отметил, что сейчас изучает их рынки и экономики для формирования будущего плана сотрудничества. Среди возможных направлений он назвал милитари-технологии, энергетику и строительство.

Новини.LIVE также писали, что Виталий Ким совершил трехдневный визит в Республику Корея, где провел встречи с ведущими компаниями и обсудил возможные проекты сотрудничества. Речь идет о кораблестроении, машиностроении и создании индустриальных парков, а также об обмене студентами. По его словам, Южная Корея готова к развитию партнерства с Украиной и рассматривает новые инвестиционные возможности.