Кораблестроение, заводы и обмен студентами: Ким о визите в Корею

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким посетил Республику Корея с трехдневным визитом. Ему удалось встретиться с ведущими компаниями страны и обсудить проекты для сотрудничества. В частности, речь идет о технологических сферах — кораблестроение, машиностроение, создание индустриальных парков.

О деталях Виталий Ким рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Южная Корея готова к партнерским отношениям с Украиной

Глава региона Виталий Ким рассказал о результатах международной поездки. Он анонсировал будущие проекты с Республикой Корея. Речь идет о десятках предложений и переговоры по инвестициям.

"Корейцы очень дипломатичны. Они всегда говорят, что они поддерживают независимость, они поддерживают демократический мир. Несмотря на то, мы живем в мировой экономике и есть определенные ограничения в работах. Я уверен, что Корея нас поддерживает, поддерживает как весь демократический мир, потому что она является демократическим государством и также имеет угрозы от автократического соседа на своем же полуострове. Они об этом заявляли неоднократно", — отмечает Виталий Ким.

Первые шаги в договоренностях — это обмен студентами и учеными. Главная цель это обмен данными и синхронизация эффективных кадров для восстановления. Это поможет подготовить специалистов для будущих корейских предприятий в Украине.

"Что касается сотрудничества с Украиной, с другими областями... Для меня приоритет — Николаевская область, несмотря на то, что будут заявки и предложения от всей Украины. Я работаю сейчас с Министерством, с Фондом государственного имущества и с другими центральными органами исполнительной власти для того, чтобы сформулировать консолидированную, согласованную позицию, чтобы это отвечало интересам Украины", — пояснил глава региона.

Ранее Виталий Ким рассказывал о своих планах относительно партнерства с Кореей. Он провел встречи с ведущими мировыми компаниями в сферах энергетики, инженерии и промышленности — Samsung, Hyundai, LG и не только.

Также глава Николаевщины убежден, что мир имеет планы относительно будущего Украины. Ведь страна доказала свою силу и способность: четвертый год подряд она сдерживает полномасштабную агрессию России, сохраняет боеспособность и ежедневно совершенствует оборонные технологии.