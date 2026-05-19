Кім пояснив, чому майбутнє нашої країни вигідне світу

Украина доказала свою состоятельность: четвертый год подряд она сдерживает полномасштабную агрессию России, сохраняет боеспособность и ежедневно совершенствует оборонные технологии. Украинские инженеры, военные и волонтеры стали мировыми лидерами в разработке дронов, средств радиоэлектронной борьбы, киберзащиты и интеграции данных на поле боя. Однако эта устойчивость и инновационность — не только наше преимущество, но и мощный ресурс для наших партнеров.

Об этом в своей колонке для американского издания The Daily Signal заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, объяснив, почему поддержка Украины — это не благотворительность, а выгодная стратегическая инвестиция для США и всего мира.

"Американцы имеют право задавать простой вопрос: что в этом для нас?" — пишет Ким — Самый сильный аргумент в пользу поддержки Украины базируется не на риторике, а на прямой оценке того, что это означает для американской экономики, бизнеса и долгосрочной безопасности".

Он отмечает: "Это инвестиция в американскую промышленность", ведь сотрудничая с Украиной, США получают уникальную возможность ускорить собственные инновации и укрепить оборонную промышленность по более низкой стоимости.

"Украина предлагает США реальное стратегическое преимущество", — отмечает Виталий Ким.

Кроме военно-технологической выгоды, существует и экономическая. Потребности в восстановлении Украины уже оцениваются в более чем 500 миллиардов долларов. И это не просто замена разрушенного, а модернизация с нуля: новые дороги, мосты, порты, энергосистемы и логистика.

"Компании, которые помогут отстроить критическую инфраструктуру, будут участвовать не в благотворительности, а в одной из важнейших возможностей для роста следующего десятилетия", — подчеркивает Ким.

И добавляет, что лучшие позиции на этом рынке имеют американские компании — лидеры в инжиниринге, технологиях и агропроизводстве

В качестве примера он приводит свою родную Николаевскую область. До войны регион был центром судостроения и морской логистики, а после победы может стать хабом для модернизации портов, зерновой логистики и возобновляемой энергетики, что открывает для американских инвесторов конкретные возможности — от концессий на терминалы до финансирования энергоэффективных проектов.

Подытоживая, Виталий Ким призывает к партнерству на основе общих интересов: "Мир и безопасность в Украине сегодня означают надежную безопасность для Европы завтра, стабильные торговые маршруты для мира и возможности для американского бизнеса".

