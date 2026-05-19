Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким объяснил, почему будущее нашей страны выгодно миру

Ким объяснил, почему будущее нашей страны выгодно миру

Ua ru
Дата публикации 19 мая 2026 12:26
Кім пояснив, чому майбутнє нашої країни вигідне світу
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Украина доказала свою состоятельность: четвертый год подряд она сдерживает полномасштабную агрессию России, сохраняет боеспособность и ежедневно совершенствует оборонные технологии. Украинские инженеры, военные и волонтеры стали мировыми лидерами в разработке дронов, средств радиоэлектронной борьбы, киберзащиты и интеграции данных на поле боя. Однако эта устойчивость и инновационность — не только наше преимущество, но и мощный ресурс для наших партнеров.

Об этом в своей колонке для американского издания The Daily Signal заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, объяснив, почему поддержка Украины — это не благотворительность, а выгодная стратегическая инвестиция для США и всего мира.

"Американцы имеют право задавать простой вопрос: что в этом для нас?" — пишет Ким — Самый сильный аргумент в пользу поддержки Украины базируется не на риторике, а на прямой оценке того, что это означает для американской экономики, бизнеса и долгосрочной безопасности".

Он отмечает: "Это инвестиция в американскую промышленность", ведь сотрудничая с Украиной, США получают уникальную возможность ускорить собственные инновации и укрепить оборонную промышленность по более низкой стоимости.

"Украина предлагает США реальное стратегическое преимущество", — отмечает Виталий Ким.

Читайте также:

Кроме военно-технологической выгоды, существует и экономическая. Потребности в восстановлении Украины уже оцениваются в более чем 500 миллиардов долларов. И это не просто замена разрушенного, а модернизация с нуля: новые дороги, мосты, порты, энергосистемы и логистика.

"Компании, которые помогут отстроить критическую инфраструктуру, будут участвовать не в благотворительности, а в одной из важнейших возможностей для роста следующего десятилетия", — подчеркивает Ким.

И добавляет, что лучшие позиции на этом рынке имеют американские компании — лидеры в инжиниринге, технологиях и агропроизводстве

В качестве примера он приводит свою родную Николаевскую область. До войны регион был центром судостроения и морской логистики, а после победы может стать хабом для модернизации портов, зерновой логистики и возобновляемой энергетики, что открывает для американских инвесторов конкретные возможности — от концессий на терминалы до финансирования энергоэффективных проектов.

Подытоживая, Виталий Ким призывает к партнерству на основе общих интересов: "Мир и безопасность в Украине сегодня означают надежную безопасность для Европы завтра, стабильные торговые маршруты для мира и возможности для американского бизнеса".

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, ключевым вызовом европейской интеграции является изменение роли Украины в экономике ЕС, в частности через отход от сырьевой модели и развитие секторов с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Ким отметил, что Украина имеет все предпосылки, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования. По его словам, их нужно воплотить.

Украина Николаевская область Виталий Ким
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации