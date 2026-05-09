Ким: Евроинтеграция должна изменить роль Украины в экономике ЕС

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

Главным вызовом европейской интеграции является изменение роли Украины в экономике Евросоюза, в частности через отход от сырьевой модели и развитие секторов с высокой добавленной стоимостью. Об этом заявил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в материале для "Главком", подчеркнув, что реиндустриализация нашей страны может стать частью новой экономической устойчивости Европы.

Об этом информирует Новини.LIVE.

Виталий Ким о евроинтеграции Украины

"Сегодня ЕС уже является ключевым экономическим партнером Украины. Льготный торговый режим ЕС для украинских товаров уже стал одним из факторов поддержки нашей экономики во время войны. Но для реальной трансформации страны критически важно, чтобы такая экономическая предсказуемость сохранялась на долгую перспективу. Только долгосрочные и понятные правила позволяют привлекать в экономику "длинные" инвестиции и кредиты — на производство, переработку, логистику, промышленность и технологии. Именно это создает условия не только для восстановления экономики, но и для повышения уровня ее экономической сложности. Речь идет о развитии секторов с высокой добавленной стоимостью и постепенном переходе от сырьевой модели к современной производственной экономике", — отметил Ким.

Он выразил убеждение, что вопрос реиндустриализации Украины сегодня является не отдельной экономической дискуссией, а необходимым условием качественной европейской интеграции.

"Для нас принципиально важно не закрепить за Украиной роль поставщика сырья для европейского рынка, а стать полноценным участником европейских производственных и технологических цепей. Речь идет о развитии переработки, машиностроения, агротехнологий, энергетики, логистики, пищевой промышленности, производства оборудования, оборонно-промышленного комплекса, современного технологического сектора, малого и среднего бизнеса. Именно такая экономика создает рабочие места, удерживает людей в стране, формирует доходы громад и дает государству ресурсы для развития. А в условиях послевоенной конкуренции за людей это станет одним из ключевых факторов будущей устойчивости государства", — акцентировал руководитель области.

Читайте также:

Без изменения экономической модели, уверен он, даже масштабная международная поддержка не гарантирует Украине долгосрочного экономического роста.

"В этом смысле реиндустриализация Украины имеет значение не только для нашего внутреннего развития. Она может стать частью новой экономической устойчивости Европы — с более короткими цепями поставок, более близкими производственными площадками, сильной продовольственной базой, новыми логистическими маршрутами и мощным оборонно-промышленным потенциалом", — констатировал Виталий Ким.

Новини.LIVE информировали, что недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что Украина имеет потенциал стать центром развития технологий разминирования. По его словам, современные инновации могут значительно ускорить и удешевить очистку территорий от взрывоопасных предметов. Он подчеркнул, что разминирование является ключевым условием для восстановления экономики, возвращения людей и привлечения инвестиций.

Новини.LIVE также писали, что ранее Виталий Ким заявлял, что правила для бизнеса в Украине должны оставаться стабильными не менее 5-10 лет. По его словам, это необходимо для долгосрочных инвестиций и развития экономики без влияния политических изменений. Он добавил, что сейчас работают над созданием такой стабильной системы для бизнеса и государства.