Кім: Євроінтеграція має змінити роль України в економіці ЄС

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Головним викликом європейської інтеграції є зміна ролі України в економіці Євросоюзу, зокрема через відхід від сировинної моделі й розвиток секторів із високою доданою вартістю. На цьому наголосив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у матеріалі для "Главком", підкресливши, що реіндустріалізація нашої країни може стати частиною нової економічної стійкості Європи.

"Сьогодні ЄС уже є ключовим економічним партнером України. Пільговий торгівельний режим ЄС для українських товарів уже став одним із факторів підтримки нашої економіки під час війни. Але для реальної трансформації країни критично важливо, щоб така економічна передбачуваність зберігалася на довгу перспективу. Тільки довгострокові та зрозумілі правила дозволяють залучати в економіку "довгі" інвестиції та кредити – на виробництво, переробку, логістику, промисловість та технології. Саме це створює умови не лише для відновлення економіки, а й для підвищення рівня її економічної складності. Йдеться про розвиток секторів із високою доданою вартістю та поступовий перехід від сировинної моделі до сучасної виробничої економіки", — зазначив Кім.

Він висловив переконання, що питання реіндустріалізації України сьогодні є не окремою економічною дискусією, а необхідною умовою якісної європейської інтеграції.

"Для нас принципово важливо не закріпити за Україною роль постачальника сировини для європейського ринку, а стати повноцінним учасником європейських виробничих і технологічних ланцюгів. Йдеться про розвиток переробки, машинобудування, агротехнологій, енергетики, логістики, харчової промисловості, виробництва обладнання, оборонно-промислового комплексу, сучасного технологічного сектору, малого та середнього бізнесу. Саме така економіка створює робочі місця, утримує людей у країні, формує доходи громад і дає державі ресурси для розвитку. А в умовах післявоєнної конкуренції за людей це стане одним із ключових факторів майбутньої стійкості держави", — акцентував очільник області.

Без зміни економічної моделі, впевнений він, навіть масштабна міжнародна підтримка не гарантує Україні довгострокового економічного зростання.

"У цьому сенсі реіндустріалізація України має значення не лише для нашого внутрішнього розвитку. Вона може стати частиною нової економічної стійкості Європи – з коротшими ланцюгами постачання, ближчими виробничими майданчиками, сильнішою продовольчою базою, новими логістичними маршрутами та потужним оборонно-промисловим потенціалом", — констатував Віталій Кім.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Україна має потенціал стати центром розвитку технологій розмінування. За його словами, сучасні інновації можуть значно пришвидшити та здешевити очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Він наголосив, що розмінування є ключовою умовою для відновлення економіки, повернення людей і залучення інвестицій.

Новини.LIVE також писали, що раніше Віталій Кім заявляв, що правила для бізнесу в Україні мають залишатися стабільними щонайменше 5–10 років. За його словами, це необхідно для довгострокових інвестицій і розвитку економіки без впливу політичних змін. Він додав, що зараз працюють над створенням такої стабільної системи для бізнесу і держави.