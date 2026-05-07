Ким: Украина станет площадкой для развития технологий разминирования

Украина имеет все предпосылки, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования, их необходимо воплотить, ведь без разминирования территорий и акватории не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей.

Такое убеждение высказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в материале на портале delo ua, передает Новини.LIVE.

"Важную роль (во внедрении государственной стратегии разминирования. — Ред.) будут играть инновации. Современные технологии — от беспилотных систем до автоматизированных решений по выявлению взрывоопасных предметов — могут существенно сократить время и стоимость разминирования. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития таких технологий", — отметил Ким.

По его убеждению, важно понимать, что разминирование — это не только об очистке территорий. Это о восстановлении нормальной жизни, возвращении людей в громады, запуске бизнеса, развитии сельского хозяйства и создании предпосылок для инвестиций.

"Особенно остро это ощущается в южных регионах Украины, где значительные площади остаются потенциально опасными и не могут использоваться полноценно", — добавил руководитель области.

В итоге, подчеркнул он, вопрос разминирования выходит далеко за пределы безопасностной тематики: он напрямую связан с экономическим будущим страны.

"Без системного и масштабного подхода к разминированию невозможно говорить ни о полноценном восстановлении, ни об устойчивом экономическом росте. Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей. И пока наша земля и акватории остаются заминированными — экономика также будет оставаться ограниченной в своем развитии. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах и сроках. Вопрос в другом: готовы ли мы сделать разминирование таким же национальным приоритетом, как оборону и восстановление — не декларативно, а на уровне конкретных решений и ресурсов?" — резюмировал Виталий Ким.

