Ким: Украина станет площадкой для развития технологий разминирования

Дата публикации 7 мая 2026 17:04
Виталий Ким. Фото: t.me/apmg_ua

Украина имеет все предпосылки, чтобы стать площадкой для развития технологий разминирования, их необходимо воплотить, ведь без разминирования территорий и акватории не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей.

Такое убеждение высказал председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в материале на портале delo ua, передает Новини.LIVE.

"Важную роль (во внедрении государственной стратегии разминирования. — Ред.) будут играть инновации. Современные технологии — от беспилотных систем до автоматизированных решений по выявлению взрывоопасных предметов — могут существенно сократить время и стоимость разминирования. Украина имеет все предпосылки для того, чтобы стать площадкой для развития таких технологий", — отметил Ким.

По его убеждению, важно понимать, что разминирование — это не только об очистке территорий. Это о восстановлении нормальной жизни, возвращении людей в громады, запуске бизнеса, развитии сельского хозяйства и создании предпосылок для инвестиций.

"Особенно остро это ощущается в южных регионах Украины, где значительные площади остаются потенциально опасными и не могут использоваться полноценно", — добавил руководитель области.

В итоге, подчеркнул он, вопрос разминирования выходит далеко за пределы безопасностной тематики: он напрямую связан с экономическим будущим страны.

"Без системного и масштабного подхода к разминированию невозможно говорить ни о полноценном восстановлении, ни об устойчивом экономическом росте. Без разминирования не будет восстановления, инвестиций и масштабного возвращения людей. И пока наша земля и акватории остаются заминированными — экономика также будет оставаться ограниченной в своем развитии. Поэтому вопрос сегодня не только в деньгах и сроках. Вопрос в другом: готовы ли мы сделать разминирование таким же национальным приоритетом, как оборону и восстановление — не декларативно, а на уровне конкретных решений и ресурсов?" — резюмировал Виталий Ким.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры и диверсифицируют системы теплоснабжения на фоне угроз новых российских ударов.

Ранее глава Николаевской ОВА отметил, что правила для работы бизнеса должны быть неизменными в течение 5-10 лет независимо от политических циклов. По его словам, над такой системой сейчас идет работа.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
