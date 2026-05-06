Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким: в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры

Ким: в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 20:58
Ким: в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры. Кроме того, в городе диверсифицируют системы теплоснабжения на фоне потенциальных угроз новых атак России.

Об этом эксклюзивно Виталий Ким сказал в эфире Ранок.LIVE.

Усиление защиты критической инфраструктуры

Ким рассказал, что по защите водоснабжения были поставлены задачи еще полгода назад. Сейчас они в определенном проценте выполнены.

"У нас 30% города абонентов областного центра были зависимы от центрального снабжения от ТЭЦ. То есть мы эту мощность задубливали и диверсифицировали 18 котельными. До 26-го года, было установлено 91 котельную за счет международных доноров и местных бюджетов. Поэтому на сейчас могу констатировать, что все на местах, система уже существует, поэтому немного будет легче", — отметил Ким.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кима, в этом году пляжи Николаевской области скорее всего останутся закрытыми из-за ситуации с безопасностью, а также близости к зоне боевых действий.

Читайте также:

А мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил, что в мае в городе уже могут запустить подачу питьевой воды в городскую сеть.

Николаев Виталий Ким эфир Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации