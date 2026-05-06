Ким: в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве усиливают защиту критической инфраструктуры. Кроме того, в городе диверсифицируют системы теплоснабжения на фоне потенциальных угроз новых атак России.

Об этом эксклюзивно Виталий Ким сказал в эфире Ранок.LIVE.

Усиление защиты критической инфраструктуры

Ким рассказал, что по защите водоснабжения были поставлены задачи еще полгода назад. Сейчас они в определенном проценте выполнены.

"У нас 30% города абонентов областного центра были зависимы от центрального снабжения от ТЭЦ. То есть мы эту мощность задубливали и диверсифицировали 18 котельными. До 26-го года, было установлено 91 котельную за счет международных доноров и местных бюджетов. Поэтому на сейчас могу констатировать, что все на местах, система уже существует, поэтому немного будет легче", — отметил Ким.

А мэр Николаева Александр Сенкевич в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил, что в мае в городе уже могут запустить подачу питьевой воды в городскую сеть.