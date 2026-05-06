Ким: Пляжи Николаевщины этим летом будут закрытыми

Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Пляжи Николаевской области этим летом, скорее всего, останутся закрытыми из-за ситуации с безопасностью и близости к зоне боевых действий. Военные выступают категорически против открытия побережья для отдыхающих.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

Пляжный сезон на Николаевщине

Виталий Ким рассказал, что расстояние до потенциально опасных территорий составляет от 4 до 30 километров, что делает побережье уязвимым даже для артиллерийских ударов. По его словам, регион расположен значительно ближе к зоне боевых действий, чем Одесская область, что создает прямые риски для отдыхающих.

"До наших пляжей — от 4 до 30 км. Это доступность даже простого оружия, артиллерии. Поэтому военные категорически против открытия", — сказал глава ОВА.

В то же время в регионе продолжают готовить инфраструктуру на случай улучшения ситуации с безопасностью. Кроме того, власти рассматривают альтернативные варианты летнего отдыха — в частности открытие озер, внутренних водоемов и бассейнов в более безопасных районах области.

Читайте также:

Ким также отметил, что туристическая сфера Николаевщины находится в критическом состоянии из-за войны. По его словам, после завершения боевых действий региону понадобится государственная поддержка для восстановления туристического бизнеса и инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, ранее Ким сообщал, что подготовка к зиме должна учитывать реалии социально незащищенных людей. Он подчеркнул, что энергоустойчивость — это не только генераторы для бизнеса.

Также глава ОВА рассказывал, что более половины Николаевщины не использует газ для отопления. По его словам, речь идет о 58%.