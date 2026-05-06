Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ким: Пляжи Николаевщины этим летом будут закрытыми

Ким: Пляжи Николаевщины этим летом будут закрытыми

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 16:04
Ким: Пляжи Николаевщины этим летом будут закрытыми
Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Пляжи Николаевской области этим летом, скорее всего, останутся закрытыми из-за ситуации с безопасностью и близости к зоне боевых действий. Военные выступают категорически против открытия побережья для отдыхающих.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире Ранок.LIVE.

Пляжный сезон на Николаевщине

Виталий Ким рассказал, что расстояние до потенциально опасных территорий составляет от 4 до 30 километров, что делает побережье уязвимым даже для артиллерийских ударов. По его словам, регион расположен значительно ближе к зоне боевых действий, чем Одесская область, что создает прямые риски для отдыхающих.

"До наших пляжей — от 4 до 30 км. Это доступность даже простого оружия, артиллерии. Поэтому военные категорически против открытия", — сказал глава ОВА.

В то же время в регионе продолжают готовить инфраструктуру на случай улучшения ситуации с безопасностью. Кроме того, власти рассматривают альтернативные варианты летнего отдыха —  в частности открытие озер, внутренних водоемов и бассейнов в более безопасных районах области.

Читайте также:

Ким также отметил, что туристическая сфера Николаевщины находится в критическом состоянии из-за войны. По его словам, после завершения боевых действий региону понадобится государственная поддержка для восстановления туристического бизнеса и инфраструктуры.

Как писали Новини.LIVE, ранее Ким сообщал, что подготовка к зиме должна учитывать реалии социально незащищенных людей. Он подчеркнул, что энергоустойчивость — это не только генераторы для бизнеса.

Также глава ОВА рассказывал, что более половины Николаевщины не использует газ для отопления. По его словам, речь идет о 58%.

пляж Николаевская область Виталий Ким эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации