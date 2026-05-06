Кім: Пляжі Миколаївщини цього літа будуть закритими

Пляжі Миколаївської області цього літа, найімовірніше, залишаться закритими через безпекову ситуацію та близькість до зони бойових дій. Військові виступають категорично проти відкриття узбережжя для відпочивальників.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Ранок.LIVE.

Пляжний сезон на Миколаївщині

Віталій Кім розповів, що відстань до потенційно небезпечних територій становить від 4 до 30 кілометрів, що робить узбережжя вразливим навіть для артилерійських ударів. За його словами, регіон розташований значно ближче до зони бойових дій, ніж Одещина, що створює прямі ризики для відпочивальників.

"До наших пляжів — від 4 до 30 км. Це доступність навіть простої зброї, артилерії. Тому військові категорично проти відкриття", — сказав очільник ОВА.

Водночас у регіоні продовжують готувати інфраструктуру на випадок покращення ситуації з безпекою. Крім того, влада розглядає альтернативні варіанти літнього відпочинку — зокрема відкриття озер, внутрішніх водойм та басейнів у безпечніших районах області.

Кім також наголосив, що туристична сфера Миколаївщини перебуває у критичному стані через війну. За його словами, після завершення бойових дій регіону знадобиться державна підтримка для відновлення туристичного бізнесу та інфраструктури.

