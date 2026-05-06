Головна Новини дня Кім: у Миколаєві посилюють захист критичної інфраструктури

Дата публікації: 6 травня 2026 20:58
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві посилюють захист критичної інфраструктури. Крім того, у місті диверсифікують системи теплопостачання на тлі потенційних загроз нових атак Росії.

Про це ексклюзивно Віталій Кім сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Посилення захисту критичної інфраструктури

Кім розповів, що стосовно захисту водопостачання були поставлені задачі ще пів року тому. Наразі вони в певному відсотку виконані. 

"В нас 30% міста абонентів обласного центру були залежні від центрального постачання від ТЕЦ. Тобто ми цю потужність задублювали і диверсифікували 18 котельнями. До 26-го року, було встановлено 91 котельню за рахунок міжнародних донорів та місцевих бюджетів. Тому на зараз можу констатувати, що все на місцях, система вже існує, тому трохи буде легше", — зазначив Кім.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кіма, цього року пляжі Миколаївської області швидше за все залишаться закритими через безпекову ситуацію, а також близькість до зони бойових дій.

А мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив, що у травні у місті вже можуть запустити подачу питної води в міську мережу.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
