Головна Новини дня Кім пояснив, чому майбутнє нашої країни вигідне світу

Кім пояснив, чому майбутнє нашої країни вигідне світу

Дата публікації: 19 травня 2026 12:26
Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Україна довела свою спроможність: четвертий рік поспіль вона стримує повномасштабну агресію Росії, зберігає боєздатність та щодня вдосконалює оборонні технології. Українські інженери, військові та волонтери стали світовими лідерами у розробці дронів, засобів радіоелектронної боротьби, кіберзахисту та інтеграції даних на полі бою. Однак ця стійкість і інноваційність — не лише наша перевага, а й потужний ресурс для наших партнерів.

Про це у своїй колонці для  американського видання The Daily Signal заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пояснивши, чому підтримка України — це не благодійність, а вигідна стратегічна інвестиція для США та всього світу.

"Американці мають право ставити просте запитання: що в цьому для нас? — пише Кім. — Найсильніший аргумент на користь підтримки України базується не на риториці, а на прямій оцінці того, що це означає для американської економіки, бізнесу та довгострокової безпеки". 

Він наголошує: "Це інвестиція в американську промисловість", адже співпрацюючи з Україною, США отримують унікальну можливість прискорити власні інновації та зміцнити оборонну промисловість за нижчою вартістю.

"Україна пропонує США реальну стратегічну перевагу", — зазначає Віталій Кім.

Крім військово-технологічної вигоди, існує й економічна. Потреби у відновленні України вже оцінюються у понад 500 мільярдів доларів. І це не просто заміна зруйнованого, а модернізація з нуля: нові дороги, мости, порти, енергосистеми та логістика. 

"Компанії, які допоможуть відбудувати критичну інфраструктуру, братимуть участь не в благодійності, а в одній із найважливіших можливостей для зростання наступного десятиліття", — підкреслює Кім.

І додає, що найкращі позиції на цьому ринку мають американські компанії — лідери в інжинірингу, технологіях та агровиробництві

Як приклад він наводить свою рідну Миколаївщину. До війни регіон був центром суднобудування та морської логістики, а після перемоги може стати хабом для модернізації портів, зернової логістики та відновлюваної енергетики, що відкриває для американських інвесторів конкретні можливості — від концесій на термінали до фінансування енергоефективних проєктів.

Підсумовуючи, Віталій Кім закликає до партнерства на основі спільних інтересів: "Мир і безпека в Україні сьогодні означають надійну безпеку для Європи завтра, стабільні торговельні маршрути для світу та можливості для американського бізнесу".

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Віталія Кіма, ключовим викликом європейської інтеграції є зміна ролі України в економіці ЄС, зокрема через відхід від сировинної моделі й розвиток секторів із високою доданою вартістю.

Раніше Кім наголосив, що Україна має всі передумови, аби стати майданчиком для розвитку технологій розмінування. За його словами, їх потрібно втілити.

Україна Миколаївська область Віталій Кім
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
