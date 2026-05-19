Кім пояснив, чому майбутнє нашої країни вигідне світу

Віталій Кім.

Україна довела свою спроможність: четвертий рік поспіль вона стримує повномасштабну агресію Росії, зберігає боєздатність та щодня вдосконалює оборонні технології. Українські інженери, військові та волонтери стали світовими лідерами у розробці дронів, засобів радіоелектронної боротьби, кіберзахисту та інтеграції даних на полі бою. Однак ця стійкість і інноваційність — не лише наша перевага, а й потужний ресурс для наших партнерів.

Про це у своїй колонці для американського видання The Daily Signal заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пояснивши, чому підтримка України — це не благодійність, а вигідна стратегічна інвестиція для США та всього світу.

"Американці мають право ставити просте запитання: що в цьому для нас? — пише Кім. — Найсильніший аргумент на користь підтримки України базується не на риториці, а на прямій оцінці того, що це означає для американської економіки, бізнесу та довгострокової безпеки".

Він наголошує: "Це інвестиція в американську промисловість", адже співпрацюючи з Україною, США отримують унікальну можливість прискорити власні інновації та зміцнити оборонну промисловість за нижчою вартістю.

"Україна пропонує США реальну стратегічну перевагу", — зазначає Віталій Кім.

Крім військово-технологічної вигоди, існує й економічна. Потреби у відновленні України вже оцінюються у понад 500 мільярдів доларів. І це не просто заміна зруйнованого, а модернізація з нуля: нові дороги, мости, порти, енергосистеми та логістика.

"Компанії, які допоможуть відбудувати критичну інфраструктуру, братимуть участь не в благодійності, а в одній із найважливіших можливостей для зростання наступного десятиліття", — підкреслює Кім.

І додає, що найкращі позиції на цьому ринку мають американські компанії — лідери в інжинірингу, технологіях та агровиробництві

Як приклад він наводить свою рідну Миколаївщину. До війни регіон був центром суднобудування та морської логістики, а після перемоги може стати хабом для модернізації портів, зернової логістики та відновлюваної енергетики, що відкриває для американських інвесторів конкретні можливості — від концесій на термінали до фінансування енергоефективних проєктів.

Підсумовуючи, Віталій Кім закликає до партнерства на основі спільних інтересів: "Мир і безпека в Україні сьогодні означають надійну безпеку для Європи завтра, стабільні торговельні маршрути для світу та можливості для американського бізнесу".

