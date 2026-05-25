Главная Новости дня Ким: Украина и Корея готовят долгосрочное технологическое партнерство

Дата публикации 25 мая 2026 10:15
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким посетил Южную Корею. Там в рамках Азиатского форума лидерства обсудил широкий круг тем, касающихся восстановления и модернизации Украины.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Виталий Ким заявил в своих соцсетях.

Визит Кима в Южную Корею

"На этой неделе работал в Южной Корее. Это был мой первый визит в Республику Корея, посвященный вопросам восстановления Украины и Николаевщины в частности. Отдельно — наша энергетическая независимость. Принял участие в Азиатском форуме лидерства, где говорили о модернизации Украины и будущих совместных проектах", — рассказал Ким.

Также он провел встречи с ведущими мировыми компаниями в сферах энергетики, инженерии и промышленности — Samsung, Hyundai, LG и другими. И отметил оптимистические ожидания относительно дальнейшего сотрудничества.

"Корея заинтересована помогать Украине технологически и стратегически. Говорим об импорте технологий, инвестициях и подготовке специалистов для будущего восстановления страны", — констатировал руководитель области.

По его словам, отдельно обсудили сотрудничество с крупнейшим инженерным университетом Кореи, где учатся более 34 тысяч студентов. Речь идет о возможности обучения украинских студентов по специальностям, которые будут нужны для восстановления Украины.

"Во всех встречах и интервью корейским медиа подчеркивал — партнерство между Украиной и Кореей должно быть долгосрочным, взаимовыгодным и технологическим", — подытожил Виталий Ким.

Как писали Новини.LIVE, ранее Ким объяснил, почему будущее нашей страны выгодно миру. Прежде всего это инвестиция в американскую промышленность.

Также глава ОВА отметил, что евроинтеграция должна изменить роль Украины в экономике ЕС. Он отметил, что только долгосрочные и понятные правила позволяют привлекать в экономику "длинные" инвестиции и кредиты — на производство, переработку, логистику, промышленность и технологии.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
