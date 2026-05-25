Кім: Україна та Корея готують довгострокове технологічне партнерство

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відвідав Південну Корею. Там в межах Азіатського форума лідерства обговорив широке коло тем, які стосуються відновлення та модернізації України.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Віталій Кім заявив у своїх соцмережах.

Візит Кіма до Південної Кореї

"Цього тижня працював у Південній Кореї. Це був мій перший візит до Республіки Корея, присвячений питанням відновлення України та Миколаївщини зокрема. Окремо — наша енергетична незалежність. Взяв участь в Азіатському форумі лідерства, де говорили про модернізацію України та майбутні спільні проєкти", — розповів Кім.

Також він провів зустрічі з провідними світовими компаніями у сферах енергетики, інженерії та промисловості — Samsung, Hyundai, LG та іншими. І наголосив на оптимістичних очікуваннях щодо подальшої співпраці.

"Корея зацікавлена допомагати Україні технологічно та стратегічно. Говоримо про імпорт технологій, інвестиції та підготовку спеціалістів для майбутнього відновлення країни", — констатував очільник області.

Читайте також:

За його словами, окремо обговорили співпрацю з найбільшим інженерним університетом Кореї, де навчаються понад 34 тисячі студентів. Йдеться про можливості навчання українських студентів за спеціальностями, які будуть потрібні для відбудови України.

"У всіх зустрічах та інтерв’ю корейським медіа наголошував — партнерство між Україною та Кореєю має бути довгостроковим, взаємовигідним і технологічним", — підсумував Віталій Кім.

Як писали Новини.LIVE, раніше Кім пояснив, чому майбутнє нашої країни вигідне світу. Перш за все це інвестиція в американську промисловість.

Також очільник ОВА наголосив, що євроінтеграція має змінити роль України в економіці ЄС. Він наголосив, що тільки довгострокові та зрозумілі правила дозволяють залучати в економіку "довгі" інвестиції та кредити – на виробництво, переробку, логістику, промисловість та технології.