Кораблебудування, заводи та обмін студентами: Кім про візит до Кореї

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім наніс триденний візит до Республіки Корея. Йому вдалось зустрітися з провідними компаніями країни та обговорити проєкти для співпраці. Зокрема, йдеться про технологічні сфери — кораблебудування, машинобудівництво, створення індустріальних парків.

Про деталі Віталій Кім розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Південна Корея готова до партнерських відносин з Україною

Голова регіону Віталій Кім розповів про результати міжнародної поїздки. Він анонсував майбутні проєкти з Республікою Корея. Йдеться, про десятки пропозицій та перемовини щодо інвестицій.

"Корейці дуже дипломатичні. Вони завжди кажуть, що вони підтримують незалежність, вони підтримують демократичний світ. Попри те, ми живемо у світовій економіці і є певні обмеження в роботах. Я впевнений, що Корея нас підтримує, підтримує як весь демократичний світ, тому що вона є демократичною державою і також має загрози від автократичного сусіда на своєму ж півострові. Вони про це заявляли неодноразово", — наголошує Віталій Кім.

Перші кроки у домовленостях — це обмін студентами та вченими. Головна мета це обмін даними та синхронізація ефективних кадрів для відновлення. Це допоможе підготувати фахівців для майбутніх корейських підприємств в Україні.

"Що стосується співпраці з Україною, з іншими областями... Для мене пріоритет — Миколаївська область, попри те, що будуть заявки і пропозиції від всієї України. Я працюю зараз з Міністерством, з Фондом державного майна і з іншими центральними органами виконавчої влади для того, щоб сформулювати консолідовану, погоджену позицію, щоб це відповідало інтересам України", — пояснив голова регіону.

Раніше Віталій Кім розповідав про свої плани щодо партнерства з Кореєю. Він провів зустрічі з провідними світовими компаніями у сферах енергетики, інженерії та промисловості — Samsung, Hyundai, LG і не тільки.

Також очільник Миколаївщини переконаний, що світ має плани щодо майбутнього України. Адже країна довела свою силу та спроможність: четвертий рік поспіль вона стримує повномасштабну агресію Росії, зберігає боєздатність та щодня вдосконалює оборонні технології.