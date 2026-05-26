Ким: Николаевщина потратила более 1,5 млрд грн на подготовку к зиме

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, как регион готовится к отопительному сезону. Он убежден, что закончить все работы удастся до холодов. В целом государство профинансировало проекты на сумму в более 1,5 миллиарда гривен.

О деталях Виталий Ким рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Виталий Ким уверен, что Николаев будет готов к зиме

У этого региона, по словам главы Виталия Кима, есть преимущество над другими. Ведь подготовка к отопительному сезону и децентрализация отопления, критической инфраструктуры начались еще пару лет назад. Сейчас они выходят на конечную стадию по диверсификации отопления и электричества.

"Сейчас мы на стадии выделения софинансирования и получили уже аванс для того, чтобы закончить отопление диверсификации. То есть у меня есть такая твердая уверенность, при отсутствии форс-мажоров, мы закончим все до отопительного сезона. То есть мы пятый год начинаем подготовку к отопительному сезону на следующий день, когда мы его закончили", — отмечает Виталий Ким.

Финансирование на проекты бюджетное. Ведь Николаевская область прифронтовая и ограничена в средствах. Немалые суммы, по словам главы, идут на помощь ВСУ.

Читайте также:

"Я скажу о программе блочно модульных котельных, которая диверсифицирует более 100 тысяч человек для областного центра. У нас только два города, где есть центральное отопление. Это было выделено до 1,2 миллиарда гривен от государства. Сейчас заканчиваются работы за дополнительные средства для сетей и для подключения. Это примерно до 600 миллионов гривен дополнительно. Государство помогает нам хорошо", — объясняет глава региона.

Напомним, Виталий Ким рассказывал, как Николаев защищает критическую инфраструктуру. Также диверсифицируют системы теплоснабжения на фоне потенциальных угроз новых атак России.

Также мы рассказывали, что пляжи в этой области в этом году остаются закрытыми. Расстояние до потенциально опасных территорий составляет от 4 до 30 километров, что делает побережье уязвимым даже для артиллерийских ударов.