Кім: Миколаївщина витратила понад 1,5 млрд грн на підготовку до зими

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як регіон готується до опалювального сезону. Він переконаний, що закінчити всі роботи вдасться до холодів. Загалом держава профінансула проєкти на суму в понад 1,5 мільярда гривень.

Про деталі Віталій Кім розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Віталій Кім впевнений, що Миколаїв буде готовий до зими

У цього регіону, за словами очільника Віталія Кіма, є перевага над іншими. Адже підготовка до опалювального сезону і децентралізація опалення, критичної інфраструктури розпочались ще пару років тому. Нині вони виходять на кінцеву стадію по диверсифікацію опалення та електрики.

"Зараз ми на стадії виділення софінансування і отримали вже аванс для того, щоб закінчити опалення диверсифікації. Тобто в мене є така тверда впевненість, при відсутності форс-мажорів, ми закінчимо все до опалювального сезону. Тобто ми п'ятий рік починаємо підготовку до опалювального сезону на наступний день, коли ми його закінчили", — зазначає Віталій Кім.

Фінансування на проєкти бюджетне. Адже Миколаївська область прифронтова і обмежена в коштах. Чималі суми, зі слів очільника, йдуть на допомогу ЗСУ.

"Я скажу про програму блочно модульних котелень, яка диверсифікує більше 100 тисяч людей для обласного центру. У нас лише два міста, де є центральне опалювання. Це було виділено до 1,2 мільярда гривень від держави. Зараз закінчуються роботи за додаткові кошти для мереж і для підключення. Це приблизно до 600 мільйонів гривень додатково. Держава допомагає нам добряче", — пояснює голова регіону.

