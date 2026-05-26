Ближний Восток и Арабские страны: Ким о планах по партнерству

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Фото: кадр из видео

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что область в перспективе может расширить международные партнерства за счет стран Ближнего Востока и арабского региона. Сейчас он изучает их рынки и экономики, чтобы сформировать дальнейший план сотрудничества. Среди потенциальных направлений партнерства рассматриваются милитари-технологии, энергетика и строительство.

Об этом Виталий Ким сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык во вторник, 26 мая.

Ким о партнерстве со странами Ближнего Востока

В ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык о возможном расширении международных связей, в частности уже существующих контактов с Южной Кореей, Виталий Ким отметил, что работа над новыми направлениями находится на этапе аналитики и формирования стратегического видения.

"Если честно, рассматриваю Ближний Восток, Арабские страны. Есть в будущем перспективы и планы, но я сейчас изучаю рынки, изучаю экономики для того, чтобы построить себе в голове какой-то план", — объяснил Ким.

Уточняя возможные сферы сотрудничества, он отметил, что приоритетными могут стать оборонные технологии, энергетическая инфраструктура и современные строительные решения.

По словам главы Николаевской ОВА, это направления, где Украина может получить взаимовыгодный опыт и партнерство.

Новини.LIVE информировали, что недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким посетил Южную Корею в рамках Азиатского форума лидерства, где обсудил восстановление и модернизацию Украины. По его словам, во время визита он провел встречи с представителями ведущих компаний, в частности Samsung, Hyundai и LG.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно Виталий Ким заявил, что Украина уже доказала свою способность сдерживать агрессию РФ и развивать современные оборонные технологии даже во время войны. Он отметил, что украинские инженеры, военные и волонтеры стали лидерами в сферах дронов, РЭБ, киберзащиты и боевой аналитики. По его мнению, поддержка Украины является выгодной инвестицией для партнеров, в частности США.