Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ближний Восток и Арабские страны: Ким о планах по партнерству

Ближний Восток и Арабские страны: Ким о планах по партнерству

Ua ru
Дата публикации 26 мая 2026 19:57
Ближний Восток и Арабские страны: Ким о планах по партнерству
Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Фото: кадр из видео

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что область в перспективе может расширить международные партнерства за счет стран Ближнего Востока и арабского региона. Сейчас он изучает их рынки и экономики, чтобы сформировать дальнейший план сотрудничества. Среди потенциальных направлений партнерства рассматриваются милитари-технологии, энергетика и строительство.

Об этом Виталий Ким сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык во вторник, 26 мая.

Ким о партнерстве со странами Ближнего Востока

В ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык о возможном расширении международных связей, в частности уже существующих контактов с Южной Кореей, Виталий Ким отметил, что работа над новыми направлениями находится на этапе аналитики и формирования стратегического видения.

"Если честно, рассматриваю Ближний Восток, Арабские страны. Есть в будущем перспективы и планы, но я сейчас изучаю рынки, изучаю экономики для того, чтобы построить себе в голове какой-то план", — объяснил Ким.

Уточняя возможные сферы сотрудничества, он отметил, что приоритетными могут стать оборонные технологии, энергетическая инфраструктура и современные строительные решения.

Читайте также:

По словам главы Николаевской ОВА, это направления, где Украина может получить взаимовыгодный опыт и партнерство.

Новини.LIVE информировали, что недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким посетил Южную Корею в рамках Азиатского форума лидерства, где обсудил восстановление и модернизацию Украины. По его словам, во время визита он провел встречи с представителями ведущих компаний, в частности Samsung, Hyundai и LG.

Новини.LIVE также сообщали, что недавно Виталий Ким заявил, что Украина уже доказала свою способность сдерживать агрессию РФ и развивать современные оборонные технологии даже во время войны. Он отметил, что украинские инженеры, военные и волонтеры стали лидерами в сферах дронов, РЭБ, киберзащиты и боевой аналитики. По его мнению, поддержка Украины является выгодной инвестицией для партнеров, в частности США.

Николаев Виталий Ким Ближний Восток
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации