Ближний Восток и Арабские страны: Ким о планах по партнерству
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что область в перспективе может расширить международные партнерства за счет стран Ближнего Востока и арабского региона. Сейчас он изучает их рынки и экономики, чтобы сформировать дальнейший план сотрудничества. Среди потенциальных направлений партнерства рассматриваются милитари-технологии, энергетика и строительство.
Об этом Виталий Ким сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык во вторник, 26 мая.
Ким о партнерстве со странами Ближнего Востока
В ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Анны Сирык о возможном расширении международных связей, в частности уже существующих контактов с Южной Кореей, Виталий Ким отметил, что работа над новыми направлениями находится на этапе аналитики и формирования стратегического видения.
"Если честно, рассматриваю Ближний Восток, Арабские страны. Есть в будущем перспективы и планы, но я сейчас изучаю рынки, изучаю экономики для того, чтобы построить себе в голове какой-то план", — объяснил Ким.
Уточняя возможные сферы сотрудничества, он отметил, что приоритетными могут стать оборонные технологии, энергетическая инфраструктура и современные строительные решения.
По словам главы Николаевской ОВА, это направления, где Украина может получить взаимовыгодный опыт и партнерство.
Новини.LIVE информировали, что недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким посетил Южную Корею в рамках Азиатского форума лидерства, где обсудил восстановление и модернизацию Украины. По его словам, во время визита он провел встречи с представителями ведущих компаний, в частности Samsung, Hyundai и LG.
Новини.LIVE также сообщали, что недавно Виталий Ким заявил, что Украина уже доказала свою способность сдерживать агрессию РФ и развивать современные оборонные технологии даже во время войны. Он отметил, что украинские инженеры, военные и волонтеры стали лидерами в сферах дронов, РЭБ, киберзащиты и боевой аналитики. По его мнению, поддержка Украины является выгодной инвестицией для партнеров, в частности США.