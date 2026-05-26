Близький Схід та Арабські країни: Кім про плани щодо партнерства

Очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім. Фото: кадр з відео

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область у перспективі може розширити міжнародні партнерства за рахунок країн Близького Сходу та арабського регіону. Наразі він вивчає їхні ринки та економіки, щоб сформувати подальший план співпраці. Серед потенційних напрямків партнерства розглядаються мілітарі-технології, енергетика та будівництво.

Про це Віталій Кім сказав у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик у вівторок, 26 травня.

Кім про партнерство з країнами Близького Сходу

У відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Анни Сірик щодо можливого розширення міжнародних зв’язків, зокрема вже існуючих контактів із Південною Кореєю, Віталій Кім зазначив, що робота над новими напрямками перебуває на етапі аналітики та формування стратегічного бачення.

"Якщо чесно, розглядаю Близький Схід, Арабські країни. Тобто є в майбутньому перспективи й плани, але я зараз вивчаю ринки, вивчаю економіки для того, щоб побудувати собі в голові якийсь план", — пояснив Кім.

Уточнюючи можливі сфери співпраці, він наголосив, що пріоритетними можуть стати оборонні технології, енергетична інфраструктура та сучасні будівельні рішення.

За словами очільника Миколаївської ОВА, це напрямки, де Україна може отримати взаємовигідний досвід і партнерство.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім відвідав Південну Корею в межах Азійського форуму лідерства, де обговорив відновлення та модернізацію України. За його словами, під час візиту він провів зустрічі з представниками провідних компаній, зокрема Samsung, Hyundai та LG.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно Віталій Кім заявив, що Україна вже довела свою спроможність стримувати агресію РФ та розвивати сучасні оборонні технології навіть під час війни. Він зазначив, що українські інженери, військові та волонтери стали лідерами у сферах дронів, РЕБ, кіберзахисту та бойової аналітики. На його думку, підтримка України є вигідною інвестицією для партнерів, зокрема США.