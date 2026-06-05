Кім пояснив, чому Україні потрібна економічна стратегія на 20 років вперед

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім підбив підсумки візиту до Республіки Корея та виклав своє бачення економічної стратегії України на повоєнний період. За його переконанням, країні потрібна довгострокова стратегія розвитку на 15-20 років, яка не залежатиме від змін влади.

Про це йдеться в його блозі, повідомляють Новини.LIVE.

Під час свого перебування в Південній Кореї, Кім звернув увагу на те, що міжнародні партнери дедалі більше сприймають Україну не лише крізь призму війни.

"Україну дедалі більше сприймають як майбутній великий ринок виробництва, інженерії, енергетики, логістики та сучасних технологій. Як державу, яка після війни може стати одним із ключових економічних центрів Східної Європи та Чорноморського регіону", — написав він.

На думку очільника області, саме досвід Південної Кореї може стати ключовим орієнтиром для України. Він нагадав, що після Корейської війни ця країна мала один із найнижчих ВВП на душу населення у світі, але за кілька десятиліть здійснила одну з найуспішніших економічних трансформацій - зі зростанням економіки в середньому майже на 8% щороку.

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"Нам потрібна не просто програма післявоєнного відновлення. Нам потрібна довгострокова державна стратегія економічного розвитку на 15-20 років вперед, яка не змінюватиметься після кожного виборчого циклу чи зміни політичних команд", — акцентував Кім.

Окремо він виділив енергетику як фундамент майбутньої економіки.

"Реіндустріалізація України, запуск нових виробництв, розвиток логістики, машинобудування, технологічних кластерів та сучасної інфраструктури потребуватимуть значно більших обсягів електроенергії та абсолютно нової якості енергетичної системи", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

При цьому, наголосив Кім, за всієї важливості технологій та інфраструктури ключовим фактором розвитку залишаються люди.

"Без людей не буде ні економіки, ні повноцінного відновлення. Тобто Україна має одночасно інвестувати і в нову економіку, і в людей", — підкреслив він.

Очільник області також застеріг від хибного сценарію для України після війни.

"Для нас принципово важливо, щоб після війни Україна не перетворилася на територію хронічної нестабільності між Росією та Європою. Тому що в такому випадку держава буде змушена інвестувати ресурси не у розвиток, модернізацію та нову економіку, а у постійне виживання та безкінечне будівництво фортифікацій", — написав він.

Резюмуючи, Віталій Кім наголосив, що Україна вже зараз має мислити категоріями глобальних стратегій і великих економічних проєктів.

"Сильна економіка після війни буде будуватися не на постійній зовнішній допомозі - це шлях в нікуди. Вона буде будуватися на виробництві, інвестиціях, технологіях, нових робочих місцях та здатності держави інтегруватися у глобальні економічні процеси", — підкреслив він, додавши, що "після війни Україна матиме історичний шанс на масштабну модернізацію, і наше головне завдання - не втратити його".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Україна має всі передумови стати одним із ключових логістичних та транзитних центрів Європи після завершення війни.

Новини.LIVE також писали, що Віталій Кім заявив, що Миколаївська область у перспективі розглядає розширення міжнародного партнерства з країнами Близького Сходу та арабського регіону.