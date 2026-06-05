Ким объяснил, почему Украине нужна экономическая стратегия на 20 лет вперед

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким подвел итоги визита в Республику Корея и изложил свое видение экономической стратегии Украины на послевоенный период. По его убеждению, стране нужна долгосрочная стратегия развития на 15-20 лет, которая не будет зависеть от смены власти.

Об этом говорится в его блоге, сообщают Новини.LIVE.

Во время своего пребывания в Южной Корее, Ким обратил внимание на то, что международные партнеры все больше воспринимают Украину не только сквозь призму войны.

"Украину все больше воспринимают как будущий большой рынок производства, инженерии, энергетики, логистики и современных технологий. Как государство, которое после войны может стать одним из ключевых экономических центров Восточной Европы и Черноморского региона",- написал он.

По мнению главы области, именно опыт Южной Кореи может стать ключевым ориентиром для Украины. Он напомнил, что после Корейской войны эта страна имела один из самых низких ВВП на душу населения в мире, но за несколько десятилетий осуществила одну из самых успешных экономических трансформаций - с ростом экономики в среднем почти на 8% ежегодно.

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"Нам нужна не просто программа послевоенного восстановления. Нам нужна долгосрочная государственная стратегия экономического развития на 15-20 лет вперед, которая не будет меняться после каждого избирательного цикла или смены политических команд",- акцентировал Ким.

Отдельно он выделил энергетику как фундамент будущей экономики.

"Реиндустриализация Украины, запуск новых производств, развитие логистики, машиностроения, технологических кластеров и современной инфраструктуры потребует значительно больших объемов электроэнергии и совершенно нового качества энергетической системы",- отметил глава Николаевской ОГА.

При этом, подчеркнул Ким, при всей важности технологий и инфраструктуры ключевым фактором развития остаются люди.

"Без людей не будет ни экономики, ни полноценного восстановления. То есть Украина должна одновременно инвестировать и в новую экономику, и в людей",- подчеркнул он.

Руководитель области также предостерег от ошибочного сценария для Украины после войны.

"Для нас принципиально важно, чтобы после войны Украина не превратилась в территорию хронической нестабильности между Россией и Европой. Потому что в таком случае государство будет вынуждено инвестировать ресурсы не в развитие, модернизацию и новую экономику, а в постоянное выживание и бесконечное строительство фортификаций",- написал он.

Резюмируя, Виталий Ким отметил, что Украина уже сейчас должна мыслить категориями глобальных стратегий и крупных экономических проектов.

"Сильная экономика после войны будет строиться не на постоянной внешней помощи - это путь в никуда. Она будет строиться на производстве, инвестициях, технологиях, новых рабочих местах и способности государства интегрироваться в глобальные экономические процессы",- подчеркнул он, добавив, что "после войны Украина будет иметь исторический шанс на масштабную модернизацию, и наша главная задача - не потерять его".

Новини.LIVE информировали, что недавно начальник Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что Украина имеет все предпосылки стать одним из ключевых логистических и транзитных центров Европы после завершения войны.

Новини.LIVE также писали, что Виталий Ким заявил, что Николаевская область в перспективе рассматривает расширение международного партнерства со странами Ближнего Востока и арабского региона.