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Ким очертил новую роль Украины в глобальной экономике после войны

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 20:24
Ким очертил новую роль Украины в глобальной экономике после войны
Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Фото: Ким/Facebook

Украина имеет все предпосылки стать одним из ключевых логистических и транзитных центров Европы после завершения войны. Но только при условии воплощения соответствующей системной государственной стратегии. Такое убеждение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем блоге.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Виталия Кима.

Ким о роли Украины после окончания войны

Виталий Ким напомнил, что Украина исторически формировалась как пространство пересечения крупных торговых маршрутов между Европой и Азией. Война временно деформировала эту роль, однако сама логика географии никуда не исчезла.

"После завершения войны Украина будет иметь все предпосылки для возвращения к статусу одного из ключевых логистических и транзитных центров Европы. Но это не произойдет автоматически", — отметил Ким.

Сейчас транспортная отрасль и логистика формируют около 6-6,5% украинского ВВП, а вместе со смежными сферами — около 10% экономики. В крупных транзитных экономиках этот показатель достигает 15% и более. Именно к таким цифрам, уверен глава области, должна двигаться Украина, и этот ориентир целесообразно закрепить в государственной Стратегии послевоенного восстановления.

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Среди приоритетов Ким назвал развитие интермодальных перевозок, доля которых в Украине сейчас составляет менее 5% общего транспортного трафика, развитие не менее 10-15 крупных региональных логистических хабов и интеграцию в трансевразийские транспортные маршруты.

"Фактически речь идет о формировании новой архитектуры экономических связей в регионе. И именно поэтому транспорт нужно воспринимать значительно шире, чем просто систему дорог, портов или железнодорожных путей", — подчеркнул он.

Вопрос логистики, подчеркнул Ким, имеет и демографическое значение. Конкуренция за человеческий капитал в мире будет только усиливаться, а возвращение миллионов украинцев после войны будет зависеть от экономической динамики страны и рынка труда.

"Украина должна предложить людям масштабную экономику будущего, а не только программу восстановления разрушенного", — резюмировал глава Николаевской ОВА.

Новини.LIVE информировали, что недавно начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что после войны Украине необходимо сделать приоритетом развитие технологий в агросекторе. По его словам, без перехода к глубокой переработке страна рискует остаться экспортером сырья. Он подчеркнул, что значительная часть добавленной стоимости сейчас формируется за пределами Украины, несмотря на большой аграрный экспорт.

Новини.LIVE также писали, что Виталий Ким заявил, что Николаевская область в перспективе рассматривает расширение международного партнерства со странами Ближнего Востока и арабского региона. По его словам, сейчас продолжается изучение этих рынков для формирования дальнейшей стратегии сотрудничества. Среди возможных направлений взаимодействия он назвал оборонные технологии, энергетику и строительство.

Николаев Виталий Ким экономика Украины
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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