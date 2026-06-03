Кім окреслив нову роль України у глобальній економіці після війни

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: Кім/Facebook

Україна має всі передумови стати одним із ключових логістичних та транзитних центрів Європи після завершення війни. Але лише за умови втілення відповідної системної державної стратегії. Таке переконання висловив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму блозі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Віталія Кіма.

Кім про роль України після закінчення війни

Віталій Кім нагадав, що Україна історично формувалася як простір перетину великих торговельних маршрутів між Європою та Азією. Війна тимчасово деформувала цю роль, проте сама логіка географії нікуди не зникла.

"Після завершення війни Україна матиме всі передумови для повернення до статусу одного з ключових логістичних та транзитних центрів Європи. Але це не відбудеться автоматично", — зазначив Кім.

Нині транспортна галузь та логістика формують близько 6-6,5% українського ВВП, а разом із суміжними сферами — близько 10% економіки. У великих транзитних економіках цей показник сягає 15% і більше. Саме до таких цифр, впевнений очільник області, має рухатися Україна, і цей орієнтир доцільно закріпити у державній Стратегії повоєнного відновлення.

Читайте також:

Серед пріоритетів Кім назвав розвиток інтермодальних перевезень, частка яких в Україні зараз складає менш ніж 5% загального транспортного трафіку, розбудову щонайменше 10-15 великих регіональних логістичних хабів та інтеграцію у трансєвразійські транспортні маршрути.

"Фактично йдеться про формування нової архітектури економічних зв'язків у регіоні. І саме тому транспорт потрібно сприймати значно ширше, ніж просто систему доріг, портів чи залізничних колій", — підкреслив він.

Питання логістики, наголосив Кім, має і демографічне значення. Конкуренція за людський капітал у світі лише посилюватиметься, а повернення мільйонів українців після війни залежатиме від економічної динаміки країни та ринку праці.

"Україна повинна запропонувати людям масштабну економіку майбутнього, а не лише програму відбудови зруйнованого", — резюмував очільник Миколаївської ОВА.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що після війни Україні необхідно зробити пріоритетом розвиток технологій в агросекторі. За його словами, без переходу до глибокої переробки країна ризикує залишитися експортером сировини. Він наголосив, що значна частина доданої вартості нині формується за межами України, попри великий аграрний експорт.

Новини.LIVE також писали, що Віталій Кім заявив, що Миколаївська область у перспективі розглядає розширення міжнародного партнерства з країнами Близького Сходу та арабського регіону. За його словами, зараз триває вивчення цих ринків для формування подальшої стратегії співпраці. Серед можливих напрямків взаємодії він назвав оборонні технології, енергетику та будівництво.