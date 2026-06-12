Виталий Ким рассказал о поддержке ветеранских предприятий

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

В Украине набирают обороты программы поддержки ветеранов, которые помогают защитникам открывать собственное дело после возвращения с фронта. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, все больше ветеранов обращаются за помощью в реализации бизнес-идей и получают необходимую поддержку. Власти также работают над популяризацией ветеранского предпринимательства и поддержкой новых проектов.

Об этом Ким заявил в эфире Новини LIVE.

С ветеранами в Украине работают по совершенно новым подходам

По словам Кима, герои возвращаются с фронта с четким пониманием того, чем на самом деле хотят заниматься, и стремятся реализовать свои планы, не откладывая жизнь на потом.

"Ветеранские программы начинают работать шире именно благодаря результатам, благодаря опыту. Лично я езжу и рекламирую бизнес, который открыли ветераны. Ветераны говорят: я реализовал свою мечту. Я хотел барбершоп, а до этого занимался другим. Пошел служить. Понял, что трачу время не на то, что хочу. Я всю жизнь хотел барбершоп — я его открыл. Это очень хорошая мотивация — мы над этим и работаем", — рассказал Ким.

Сейчас, как сообщил он, с ветеранами работают по совершенно новым подходам. Созданы все условия, чтобы каждый, у кого есть идея для собственного дела, мог получить реальную помощь, консультацию и юридическое сопровождение от специалистов.

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Ассоциация прифронтовых городов и общин отдельно отметила заявление Кима о важности популяризации локальных бизнесов. На днях он посетил такие заведения в Николаеве, пообщался с владельцами и призвал общественность и местных предпринимателей становиться их клиентами и партнерами.

"Мы работаем с ветеранами совершенно по-другому. И сейчас появились результаты, они действительно обращаются и получают помощь. У нас для этого есть полный приоритет по направлениям. У нас есть специалисты, люди, которые расскажут, помогут, юридическое сопровождение — все сделано. Мы сейчас, можно сказать, реализуем мечты", — подытожил Виталий Ким.

Как писали Новини.LIVE, Ким считает, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития на 15-20 лет. По его словам, она не должна зависеть от смены власти. Глава ОВА убежден, что ключевым ориентиром для Украины может стать опыт Южной Кореи.

Также глава Николаевской ОВА заявил, что Украина рискует стать "большим конвейером по выращиванию нескольких экспортных культур". Причина — отсутствие го технологического развития. Поэтому он считает, что страна должна перейти от сырьевой модели к глубокой переработке.