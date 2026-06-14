Ким объяснил, почему предприятиям в прифронтовых районах сложно получить кредиты

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: Новини.LIVE

Предприниматели в прифронтовых регионах сталкиваются с трудностями в доступе к государственным программам поддержки. Несмотря на наличие механизмов кредитования и страхования, получить финансирование на практике зачастую невозможно из-за высоких рисков, которые учитывают банки. В то же время отдельные отрасли, в частности курортный бизнес, уже несколько лет работают в условиях фактического отсутствия доходов.

Об этом в эфире День.LIVE заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Ким заявил о критической ситуации с курортным бизнесом в Николаевской области

По словам Кима, государство ввело ряд программ для поддержки предпринимательства на прифронтовых территориях, однако при реализации возникают трудности. В частности, банки нередко отказывают в выдаче кредитов из-за высоких категорий риска, из-за чего местным властям приходится вмешиваться и искать решения на местах.

Он отметил, что, несмотря на сложные условия, бизнес в прифронтовых регионах продолжает работать и адаптироваться к вызовам войны.

"По моему мнению, бизнес, который находится на прифронтовых территориях, после войны «взлетит», потому что он работает в таких сложных условиях, что потом ему ничего страшного не будет", — сказал глава ОГА.

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Отдельно он обратил внимание на ситуацию с курортным бизнесом Николаевщины. По словам чиновника, из-за ситуации с безопасностью курортный сезон фактически отсутствует уже четыре года, а многие предприниматели были вынуждены использовать собственные ресурсы для сохранения дела.

По мнению Кима, для таких предприятий необходимо разработать специальные программы поддержки, которые предусматривали бы компенсацию убытков, понесенных в результате боевых действий.

Глава ОВА подчеркнул, что проблемы прифронтовых территорий существенно отличаются от вызовов, с которыми сталкиваются более безопасные регионы страны. Именно поэтому поддержка бизнеса должна быть адресной и подкрепленной отдельным финансированием со стороны государства.

Как писали Новини.LIVE, пляжи Николаевской области в этом году будут закрыты. Причина: ситуация с безопасностью. Однако власти уже готовят альтернативные варианты отдыха.

Также Ким в эфире Новини.LIVE сообщал, что в Украине все шире начинают работать программы для ветеранов. По его словам, с такими людьми уже работают по совершенно новым подходам.