Ким: за время войны в Николаевской области открылось почти 940 новых предприятий

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким. Фото: Виталий Ким / Telegram

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что область продолжает привлекать новые предприятия, несмотря на близость к фронту. По его словам, регион делает ставку на поддержку компаний, которые работают официально и платят налоги. В то же время международные партнеры помогают не только финансированием, но и созданием новых рабочих мест.

Об этом Ким заявил корреспондентке Новини.LIVE Анастасии Жиденко в кулуарах форума "Industrial Evolution: Производство запускает экономику".

За время войны Николаевская область привлекла почти 940 новых предприятий

По словам Кима, с начала полномасштабного вторжения в области прекратили работу, были повреждены или перемещены около 1080 предприятий. В то же время за этот период в Николаевской области открылись или переехали почти 940 новых компаний, что, по оценке главы ОГА, свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности.

Он отметил, что значительная часть новых проектов реализуется при поддержке международных партнеров.

По словам Кима, они все чаще инвестируют не в прямую финансовую помощь, а в создание рабочих мест. В качестве примера он привел сферу гуманитарного разминирования, где международные организации обучают местных жителей, трудоустраивают их и привлекают к работе в их собственных общинах.

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"Белый бизнес — это святая корова, никто его не трогает, а только помогает", — подчеркнул Ким.

Глава области добавил, что регион создает максимально благоприятные условия для предпринимателей, которые ведут деятельность прозрачно и пополняют бюджет налогами. По его словам, именно поддержка легального бизнеса стала одним из ключевых принципов экономической политики Николаевской области во время войны.

Как писали Новини.LIVE, Ким рассказал, что благодаря успешной работе ПВО в Николаевской области значительно сократилось число жертв среди гражданского населения. Еще в 2022 году в результате российских атак погибли около 500 жителей области, а в этом году — всего два-три человека.

Также Ким рассказал, почему бизнесу на прифронтовых территориях сложнее получить кредит. По его словам, одной из причин является то, что закрылся курортный бизнес. Он считает, что центральным властям нужно больше поддерживать предпринимателей вблизи фронта.