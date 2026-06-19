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Головна Новини дня Кім розповів, як Миколаївщина втримує та залучає бізнес під час війни

Кім розповів, як Миколаївщина втримує та залучає бізнес під час війни

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 20:08
Кім: за час війни Миколаївщина залучила майже 940 нових підприємств
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Віталій Кім / Telegram

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що область продовжує залучати нові підприємства, попри близькість до фронту. За його словами, регіон робить ставку на підтримку компаній, які працюють офіційно та сплачують податки. Водночас міжнародні партнери допомагають не лише фінансуванням, а й створенням нових робочих місць.

Про це Кім заявив кореспондентці Новини.LIVE Анастасії Жиденко в кулуарах форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку".

За час війни Миколаївщина залучила майже 940 нових підприємств

За словами Кіма, від початку повномасштабного вторгнення в області припинили роботу, були пошкоджені або релоковані близько 1080 підприємств. Водночас за цей період на Миколаївщині відкрилися або переїхали майже 940 нових компаній, що, за оцінкою очільника ОВА, свідчить про поступове відновлення ділової активності.

Він зазначив, що значна частина нових проєктів реалізується за підтримки міжнародних партнерів.

За словами Кіма, вони дедалі частіше інвестують не у пряму фінансову допомогу, а у створення робочих місць. Як приклад він навів сферу гуманітарного розмінування, де міжнародні організації навчають місцевих жителів, працевлаштовують їх і залучають до роботи у власних громадах.

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"Білий бізнес — це свята корова, ніхто його не чіпає, лише допомагає", — наголосив Кім.

Очільник області додав, що регіон створює максимально сприятливі умови для підприємців, які ведуть діяльність прозоро та наповнюють бюджет податками. За його словами, саме підтримка легального бізнесу стала одним із ключових принципів економічної політики Миколаївщини під час війни.

Як писали Новини.LIVE, Кім розповів, що завдяки успіщній роботі ППО на Миколаївщині значно зменшилась кількість жертв серед цивільних. Ще у 2022 році внаслідок російських атак загинули близько 500 жителів області, а цього року лише дві-три людини.

Також Кім розповідав, чому бізнесу на прифронтових територіях важче отримати кредит. За його словами, однією з причин є те, що закрився курортний бізнес. Він вважає, що центральні владі треба більше під тримувати підприємців поблизу фронту.

 

Миколаївська область Віталій Кім бізнес
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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