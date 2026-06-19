Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: пресслужба Миколаївської ОВА

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про покращення безпекової ситуації в регіоні. За його словами, завдяки посиленню протиповітряної оборони зменшилася кількість обстрілів і значно зріс відсоток збиття ворожих цілей. Це, як зазначив посадовець, дозволило суттєво скоротити кількість жертв серед мирного населення.

Про це Кім повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анастасії Жиденко в кулуарах форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку".

Кім: завдяки ППО на Миколаївщині значно поменшало жертв серед цивільних

За словами Кіма, після звільнення правобережної частини Херсонщини безпекова ситуація на Миколаївщині значно покращилася. Він нагадав, що у 2022 році в області було пошкоджено або зруйновано близько 16 тисяч об'єктів, із яких уже вдалося відновити приблизно 10 тисяч.

"Ми сконцентровані на ППО, на шляхах заходу безпілотників і ракет. Кількість обстрілів зменшилася і дуже підвищився відсоток збиття нашими Силами оборони", — зазначив він.

Очільник області наголосив, що покращення роботи протиповітряної оборони безпосередньо вплинуло на безпеку цивільного населення. Якщо у 2022 році внаслідок російських атак загинули близько 500 жителів області, то цього року, за його словами, кількість жертв становить лише дві-три людини.

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"Порівняно з 2022 роком, коли це було близько 500 загиблих, зараз — дві-три людини. Тому ситуація набагато краща", — сказав він.

Кім додав, що завдяки стабілізації безпекової ситуації область дедалі більше зосереджується не лише на реагуванні на наслідки обстрілів, а й на реалізації проєктів із відновлення та подальшого розвитку регіону.

Як писали Новини.LIVE, раніше Кім повідомляв, що Миколаївщина витратила понад 1,5 мільярда гривень на підготовку до зими. Очільник ОВА впевнений, що Миколаїв буде повністю готовий до зими.

Також Кім пояснив, чому підтримка фермерів — це інвестиція в економічну стійкість. Він вважає, що Україна повинна поступово переходити від експорту переважно сировинної продукції до виробництва товарів. А всі аграрії мають адаптуватися до воєнний умов.