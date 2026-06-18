В Україну повернули тіла 522 загиблих: експерти проведуть ідентифікацію
В Україну у четвер, 18 червня, повернули тіла 522 загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. За інформацією російської сторони, вони належать громадян України, зокрема військовим.
Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Новини.LIVE.
Повернення в Україну 522 тіл загиблих
Тіла в Україні вдалося повернути за результатами роботи співробітників Коордштабу, Обʼєднаного центру при СБ України, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки і оборони.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та здійснять ідентифікацію репатрійованих тіл.
"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", — йдеться у повідомленні.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, у травні Україна здійснила чергову репатріацію тіл загиблих військовослужбовців, у межах якої додому повернули 528 полеглих захисників.
А 5 червня з російської неволі вдалося визволити 185 українських воїнів та одного цивільного. Відомо, що частина захисників перебувала у важких умовах полону ще з 2022 року.