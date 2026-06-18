В Україну повернули тіла 522 загиблих

Повернення тіл загиблих до України. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну у четвер, 18 червня, повернули тіла 522 загиблих за результатами проведених репатріаційних заходів. За інформацією російської сторони, вони належать громадян України, зокрема військовим.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, передає Новини.LIVE.

Повернення в Україну 522 тіл загиблих

Тіла в Україні вдалося повернути за результатами роботи співробітників Коордштабу, Обʼєднаного центру при СБ України, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки і оборони.

Повернення в Україну тіл загиблих. Фото: t.me/Koord_shtab

В Україну повернули 522 тіл загиблих. Фото: t.me/Koord_shtab

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та здійснять ідентифікацію репатрійованих тіл.

Повернення 522 тіл загиблих в Україну 18 червня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, у травні Україна здійснила чергову репатріацію тіл загиблих військовослужбовців, у межах якої додому повернули 528 полеглих захисників.

А 5 червня з російської неволі вдалося визволити 185 українських воїнів та одного цивільного. Відомо, що частина захисників перебувала у важких умовах полону ще з 2022 року.