В Украину вернули тела 522 погибших

Возвращение тел погибших в Украину. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину в четверг, 18 июня, были возвращены тела 522 погибших по итогам проведенных репатриационных мероприятий. По информации российской стороны, они принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим.

Об этом сообщила пресс-служба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, передает Новини.LIVE.

Возвращение в Украину 522 тел погибших

Тела удалось вернуть в Украину благодаря работе сотрудников Коордштаба, Объединенного центра при СБ Украины, ВСУ, МВД, Офиса Уполномоченного ВРУ по правам человека, секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, а также других структур Сектора безопасности и обороны.

Возвращение в Украину тел погибших. Фото: t.me/Koord_shtab

В Украину возвращены 522 тела погибших. Фото: t.me/Koord_shtab

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и осуществят идентификацию репатриированных тел.

Возвращение 522 тел погибших в Украину 18 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

"Выражаем благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу Вооружённых Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных тел в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Пост Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СБУ, в мае Украина осуществила очередную репатриацию тел погибших военнослужащих, в рамках которой домой вернули 528 павших защитников.

А 5 июня из российского плена удалось освободить 185 украинских воинов и одного гражданского. Известно, что часть защитников находилась в тяжелых условиях плена еще с 2022 года.