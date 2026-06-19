Ким: благодаря ПВО в Николаевской области значительно сократилось число жертв среди гражданского населения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: пресс-служба Николаевской ОВА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об улучшении ситуации с безопасностью в регионе. По его словам, благодаря усилению противовоздушной обороны уменьшилось количество обстрелов и значительно вырос процент сбитых вражеских целей. Это, как отметил чиновник, позволило существенно сократить количество жертв среди мирного населения.

Об этом Ким сообщил в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Анастасии Жиденко в кулуарах форума "Industrial Evolution: Производство запускает экономику".

Ким: благодаря ПВО в Николаевской области значительно уменьшилось число жертв среди гражданского населения

По словам Кима, после освобождения правобережной части Херсонской области ситуация с безопасностью в Николаевской области значительно улучшилась. Он напомнил, что в 2022 году в области было повреждено или разрушено около 16 тысяч объектов, из которых уже удалось восстановить примерно 10 тысяч.

"Мы сосредоточены на ПВО, на траекториях полета беспилотников и ракет. Количество обстрелов уменьшилось, а процент сбитых ракет нашими Силами обороны значительно вырос", — отметил он.

Глава области подчеркнул, что улучшение работы противовоздушной обороны непосредственно повлияло на безопасность гражданского населения. Если в 2022 году в результате российских атак погибли около 500 жителей области, то в этом году, по его словам, число жертв составляет всего два-три человека.

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"По сравнению с 2022 годом, когда погибших было около 500, сейчас — два-три человека. Поэтому ситуация намного лучше", — сказал он.

Ким добавил, что благодаря стабилизации обстановки в сфере безопасности область все больше сосредотачивается не только на реагировании на последствия обстрелов, но и на реализации проектов по восстановлению и дальнейшему развитию региона.

Как писали Новини.LIVE, ранее Ким сообщал, что Николаевская область потратила более 1,5 миллиарда гривен на подготовку к зиме. Глава ОГА уверен, что Николаев будет полностью готов к зиме.

Также Ким объяснил, почему поддержка фермеров — это инвестиция в экономическую устойчивость. Он считает, что Украина должна постепенно переходить от экспорта преимущественно сырьевой продукции к производству товаров. А все аграрии должны адаптироваться к военным условиям.