В НАТО дали оценку ПВО Украины: 90% дронов и всего 17% баллистических ракет

Украинский военнослужащий. Фото: 58-я ОМПБр им. И. Выговского

В НАТО проанализировали работу украинской противовоздушной обороны. Лучшие результаты — в сбивании беспилотников. В то же время в мае Украина сбила лишь 17 % баллистических ракет.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил высокопоставленный источник в НАТО.

Работа ПВО Украины

В мае силы ПВО нейтрализовали или не дали достичь целей около 90% российских дронов и 55% ракет. В то же время показатель перехвата баллистических ракет был существенно ниже — на уровне 17%, однако это не означает, что все остальные ракеты достигли своих целей.

По словам источника, из-за дефицита ракет-перехватчиков Украина вынуждена определять приоритеты в противодействии угрозам. Прежде всего это касается баллистических ракет, часть из которых отличается невысокой точностью.

"Украина нашла способ действовать точнее и больше доверять эффективности своих перехватчиков. Они тратят меньше ракет-перехватчиков на одну баллистическую ракету, чем многие другие страны", — сообщил высокопоставленный источник в Альянсе.

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Удары по России

Кроме того, Украина существенно нарастила собственные дальнобойные удары по России. В частности, в мае было запущено около 10 тысяч дронов по территории противника. Основными целями стали энергетическая инфраструктура, военно-морские объекты и российские средства ПВО.

"Удары украинских дронов по российской нефтяной инфраструктуре достигли рекордных уровней в мае, и переработка нефти в России, вероятно, сократилась на 20% в этом году", — добавил источник.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана, в Украине к концу 2026 года могут впервые перехватить баллистическую ракету с помощью собственной системы, созданной как более доступная альтернатива Patriot.

Кроме того, Украина в ночь на 18 июня нанесла массированный удар по Московскому региону. Президент Владимир Зеленский заявил, что ответ на российские удары полностью оправдан.