У НАТО оцінили ППО України: 90% дронів і лише 17% балістики

Український військовий. Фото: 58 ОМПБр ім. І.Виговського

У НАТО проаналізували роботу української протиповітряної оборони. Найкращі результати у ліквідації безпілотників. Водночас у травні Україна збила лише 17% балістичних ракет.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила високопоставлене джерело НАТО.

Робота ППО України

У травні сили ППО нейтралізували або не дали досягти цілей близько 90% російських дронів і 55% ракет. Водночас показник перехоплення балістичних ракет був суттєво нижчим — на рівні 17%, однак це не означає, що всі інші ракети досягли своїх цілей.

За словами джерела, через дефіцит ракет-перехоплювачів Україна змушена визначати пріоритети у протидії загрозам. Передусім це стосується балістичних ракет, частина з яких відзначається невисокою точністю.

"Україна знайшла спосіб діяти точніше і більше довіряти ефективності своїх перехоплювачів. Вони витрачають менше ракет-перехоплювачів на одну балістичну ракету, ніж багато інших країн", — повідомило високопоставлене джерело Альянсу.

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Удари по Росії

Крім того, Україна суттєво наростила власні далекобійні удари по Росії. Зокрема, у травні запущено близько 10 тисяч дронів по території противника. Основними цілями стали енергетична інфраструктура, військово-морські об'єкти та російські засоби ППО.

"Удари українських дронів по російській нафтовій інфраструктурі досягли рекордних рівнів у травні, і переробка нафти в Росії, ймовірно, скоротилася на 20% цього року", — додало джерело.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на співзасновника компанії Fire Point Дениса Штилермана, в Україні до кінця 2026 року можуть уперше перехопити балістичну ракету за допомогою власної системи, створеної як доступніша альтернатива Patriot.

Крім того, Україна у ніч проти 18 червня масовано атакувала Московський регіон. Президент Володимир Зеленський заявив, що відповідь на російські удари повністю справедлива.