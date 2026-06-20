Кім: на Миколаївщині реалізують масштабні програми житла для ВПО

Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у регіоні реалізують масштабні програми житла для ВПО. Також він зазначив, що частина громад за рахунок переселенців зросла.

Про це Кім сказав в коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Що відбувається на Миколаївщині

За словами Кіма, наразі у Миколаївській області перебувають 180 тисяч переселенців, які переважно з Херсонської області. Він зазначив, що частина громад вже суттєво зросла за рахунок переселенців, які інтегруються в місцеву економіку, купують житло та відкривають бізнес.

Також він розповів про програми забезпечення житлом, які реалізуються разом із міжнародними партнерами та громадами. Зокрема, йдеться про будівництво житлових будинків із подальшою передачею у комунальну власність громад.

"Всі програми ми реалізовуємо, з ВПО працюємо. Зараз штовхаємо від асоціацій прифронтових програми щодо житла для ВПО, реалізуємо з міжнародними партнерами. Дуже гарна пішла програма, ми будуємо будівлі, домівки і передаємо громадам", — зазначив очільник ОВА в кулуарах форуму "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку".

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Також він додав, що житлові об’єкти використовують для забезпечення фахівців критичних сфер — медиків, поліції, рятувальників — із наданням житла у довгострокове користування (до 10 років за контрактом). За словами Кіма, ця модель стала однією з найбільш затребуваних у регіоні та поступово масштабується в інших громадах.

Як повідомляло Новини.LIVE, за словами Кіма, область продовжує залучати нові підприємства попри близькість до фронту. Ставка робиться на компанії, які працюють офіційно та сплачують податки.

Також Кім говорив, що завдяки посиленню ППО кількість обстрілів регіону зменшилася. Водночас зріс і відсоток збиття ворожих цілей.