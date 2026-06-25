Туск: Польша и её партнёры помогут восстановить Украину после войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна, Европа и международные партнеры готовы совместно принять участие в восстановлении Украины после окончания войны. Послевоенное восстановление страны должно стать не только реконструкцией разрушенной инфраструктуры, но и символом возрождения для всей Европы. По его словам, стремление Украины стать частью объединенной Европы является справедливым, а ее восстановление — общей ответственностью международных партнеров.

Об этом Туск заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Туск: Польша и партнеры помогут восстановить Украину после войны

"Когда мы говорим, что восстановим разрушенные города Украины после войны, мы говорим это потому, что после войны всё будет возрождено. Ведь Украина, и это справедливо, хочет быть частью объединенной Европы", — сказал Туск.

По его словам, восстановление — это не только реконструкция городов, школ, больниц или энергетической инфраструктуры. Оно также означает возрождение людей и укрепление солидарности между европейскими государствами.

Премьер-министр Польши также обратил внимание на символичность проведения конференции в Гданьске. Он напомнил, что город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, однако сегодня он является примером успешного послевоенного восстановления.

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"Гданьск был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но сейчас мы видим, что значит чудо восстановления, которое здесь произошло", — добавил он.

Туск выразил уверенность, что Украина также сможет пройти этот путь.

"Наш план по восстановлению Украины — это не мираж", — подчеркнул глава польского правительства.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский не поехал на конференцию по вопросам восстановления Украины в Польшу. Делегацию Украины возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами.

Также Новини.LIVE сообщали, что Туск анонсировал переговоры с украинской делегацией. В то же время чиновник отказался называть конкретные вопросы, которые будут обсуждаться.