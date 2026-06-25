Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня "Наш план — не мираж": Туск высказался о восстановлении Украины

"Наш план — не мираж": Туск высказался о восстановлении Украины

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 13:08
Туск: Польша и её партнёры помогут восстановить Украину после войны
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна, Европа и международные партнеры готовы совместно принять участие в восстановлении Украины после окончания войны. Послевоенное восстановление страны должно стать не только реконструкцией разрушенной инфраструктуры, но и символом возрождения для всей Европы. По его словам, стремление Украины стать частью объединенной Европы является справедливым, а ее восстановление — общей ответственностью международных партнеров.

Об этом Туск заявил на Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит при совместной организации Польши и Украины, передает Новини.LIVE.

Туск: Польша и партнеры помогут восстановить Украину после войны

"Когда мы говорим, что восстановим разрушенные города Украины после войны, мы говорим это потому, что после войны всё будет возрождено. Ведь Украина, и это справедливо, хочет быть частью объединенной Европы", — сказал Туск.

По его словам, восстановление — это не только реконструкция городов, школ, больниц или энергетической инфраструктуры. Оно также означает возрождение людей и укрепление солидарности между европейскими государствами.

Премьер-министр Польши также обратил внимание на символичность проведения конференции в Гданьске. Он напомнил, что город был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, однако сегодня он является примером успешного послевоенного восстановления.

Читайте также:

"Гданьск был почти полностью разрушен во время Второй мировой войны, но сейчас мы видим, что значит чудо восстановления, которое здесь произошло", — добавил он.

Туск выразил уверенность, что Украина также сможет пройти этот путь.

"Наш план по восстановлению Украины — это не мираж", — подчеркнул глава польского правительства.

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский не поехал на конференцию по вопросам восстановления Украины в Польшу. Делегацию Украины возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Ожидается подписание ряда важных соглашений с международными партнерами.

Также Новини.LIVE сообщали, что Туск анонсировал переговоры с украинской делегацией. В то же время чиновник отказался называть конкретные вопросы, которые будут обсуждаться.

Дональд Туск План восстановления Украины Конференция по вопросам восстановления Украины-2026
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации