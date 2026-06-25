Бывший президент Польши Квасьневский объяснил, как украинцы строят свою экономику

Александр Квасьневский. Фото: Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Успешные показатели польской экономики сегодня в значительной степени обеспечиваются трудом более миллиона украинцев, которые официально трудоустроены и платят налоги. Бывший президент Польши Александр Квасьневский призвал сосредоточиться именно на этой беспрецедентной взаимной поддержке в условиях полномасштабной войны, а не на сложных исторических разногласиях между двумя государствами.

Об этом Квасьневский заявил во время YES Dinner Discussion, организованной Фондом Виктора Пинчука в Гданьске, сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Бывший президент Польши призвал уважать украинцев за их вклад в экономику страны

В Гданьске состоялась панельная дискуссия YES Dinner Discussion, инициированная Фондом Виктора Пинчука, на которой обсуждались современное состояние и будущее польско-украинского партнерства. Экс-президент Польши Александр Квасьневский подчеркнул, что масштабный прием украинских беженцев после начала полномасштабного вторжения России стал переломным моментом для обеих стран.

По его словам, эта спонтанная поддержка является той новой, позитивной страницей, которая и должна изменить вектор развития двусторонних отношений.

«У нас есть сложная история и трагические страницы этой истории, но есть и фантастические, прекрасные страницы, новые страницы. И мое предложение всем нам, украинцам и полякам, — давайте строить наши отношения на основе новой страницы, которой является эта фантастическая, замечательная, спонтанная, о которой сегодня также упоминали, поддержка украинских беженцев в начале войны», — сообщил Квасьневский.

Читайте также:

По данным, озвученным политиком, спасаясь от войны, польскую границу пересекли более 4 миллионов граждан Украины. Из них примерно 1,2 миллиона человек в настоящее время продолжают находиться на территории Польши. Они смогли успешно интегрироваться в рынок труда, что принесло ощутимую пользу принимающей стороне.

Отдельно Александр Квасьневский подчеркнул, что украинцы работают легально и своевременно платят налоги. Бывший лидер призвал не сосредотачиваться исключительно на тяжелом прошлом, а строить дипломатию на современном опыте взаимопомощи. Он признал, что в истории двух народов немало трагических эпизодов, однако есть новые направления для сотрудничества.

«Они работают легально, платят налоги, и их очень радушно принимают, ведь польская экономика находится в отличном состоянии, о чем уже упоминалось, а также благодаря всей этой замечательной рабочей силе. Поэтому у нас есть немало аргументов, чтобы утверждать, что у нас есть новые основы, новые столпы для наилучших польско-украинских отношений», — отметил бывший глава польского государства.

Новини.LIVE ранее сообщали, что отношения между Украиной и Польшей в последнее время заметно обострились. Бывший польский президент Александр Квасьневский заявил, что сотрудничество двух стран нельзя отдавать в руки радикалов, а вместо этого нужно сосредоточиться на будущем.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире ICTV признал, что Киев фиксирует усиление антиукраинских настроений в Польше — от травли детей в школах до нападений на взрослых. Сибига сообщил, что дипломаты уже работают с Варшавой над этим вопросом, и призвал решать проблему через существующие каналы сотрудничества.

Экономист Олег Пендзин в интервью Новини.LIVE отметил, что нынешний кризис носит искусственный характер, поскольку польские политики используют тему Украины в качестве временного предвыборного инструмента. И хотя украинская логистика уже два месяца несет убытки из-за блокировки грузовиков «Укрпочты» на границе, Польша не разорвет стратегические связи с Киевом, ведь Варшава не захочет терять европейские деньги и выгоду от будущего восстановления Украины.

Ситуацию пытается использовать и Кремль. Центр противодействия дезинформации предупредил, что в течение ближайших двух суток Россия может устроить на территории Украины провокации с использованием польской символики, чтобы ещё сильнее поссорить соседей.