Прем’єр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна, Європа та міжнародні партнери готові спільно долучитися до відбудови України після завершення війни. Післявоєнне відновлення країни має стати не лише реконструкцією зруйнованої інфраструктури, а й символом відродження для всієї Європи. За його словами, прагнення України стати частиною об'єднаної Європи є справедливим, а її відбудова — спільною відповідальністю міжнародних партнерів.

Про це Туск заявив на Конференції з питань відновлення України, яка відбувається за спільної організації Польщі та України, передає Новини.LIVE.

Туск: Польща та партнери допоможуть відбудувати Україну після війни

"Коли ми говоримо, що відбудуємо зруйновані міста України після війни, ми говоримо це, тому що після війни все буде відроджено. Адже Україна, і це справедливо, хоче бути частиною об'єднаної Європи", — сказав Туск.

За його словами, відбудова — це не лише відновлення міст, шкіл, лікарень чи енергетичної інфраструктури. Вона також означає відродження людей та зміцнення солідарності між європейськими державами.

Прем'єр Польщі також звернув увагу на символічність проведення конференції у Гданську. Він нагадав, що місто майже повністю знищили під час Другої світової війни, однак сьогодні воно є прикладом успішної післявоєнної відбудови.

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"Гданськ майже повністю був зруйнований під час Другої світової війни, але зараз ми бачимо, що значить диво відбудови, яке тут відбулося", — додав він.

Туск висловив упевненість, що Україна також зможе пройти цей шлях.

"Наш план відбудувати Україну — це не міраж", — наголосив очільник польського уряду.

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський не поїхав на Конференцію з питань відновлення України до Польщі. Україну там очолила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Очікується підписання низки важливих угод із міжнародними партнерами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Туск анонсував переговори з українською делегацією. Водночас урядовець відмовився називати конкретні питання, які обговорюватимуть.