Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував переговори з представниками України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: REUTERS/Laia Ros

Очільник польського уряду Дональд Туск проведе зустріч із представниками України одразу після завершення робочої сесії на Конференції з питань відновлення. Спілкуючись із медіа, прем'єр-міністр зауважив, що перелік тем для майбутніх перемовин є доволі великим.

Про це Дональд Туск відповів ексклюзивно журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець, яка працює на Конференції з питань відбудови України у Гданську. організованої спільними зусиллями України та Польщі.

Туск підтвердив заплановані переговори з українською делегацією

Голова польського уряду Дональд Туск планує поспілкуватися з делегатами з Києва безпосередньо після того, як завершиться офіційна робоча сесія заходу. Цю інформацію керівник уряду підтвердив, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Медійниця намагалася з'ясувати у політика, які саме напрямки та проблеми будуть пріоритетними для обговорення під час цієї зустрічі. Проте Дональд Туск не заходив у деталі конкретних пунктів порядку денного, лаконічно відзначивши, що між сусідніми країнами завжди є дуже багато відкритих тем, і "їх зазвичай незліченна кількість".

Новини.LIVE писали раніше, що у Гданську розпочала роботу дводенна Міжнародна конференція з відновлення України, яка проходитиме 25 та 26 червня. Замість президента Володимира Зеленського, чий візит прогнозували раніше, представляти Україну приїхала сформована урядова делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Основними завданнями українських посадовців на цьому форумі є залучення іноземних грошей в оборонний комплекс та укладання нових контрактів для порятунку енергетичної системи.

Читайте також:

Втім, зустріч партнерів цього разу проходить на тлі скандалу у відносинах Києва та Варшави. Градус напруги сильно піднявся через черговий конфлікт навколо спільної історії. Зокрема поляків розлютило те, що українському підрозділу ССО офіційно дали назву на честь "Героїв УПА".

Втім, лідери Польщі просять не змішувати політичні скандали з питаннями безпеки. Очільник польського уряду Дональд Туск чітко заявив, що Варшава продовжить допомагати Україні у війні, а партнерство двох держав не підлягає сумніву через емоційні заяви.

Також експрезидент Александр Кваснєвський також порадив колегам думати про майбутнє, а не про минуле, і навів конкретні економічні аргументи. Він підкреслив, що понад мільйон українців зараз легально працюють на польських підприємствах і наповнюють місцевий бюджет своїми податками.