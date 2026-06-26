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Зеленский продлил санкции против российского ВПК и коллаборантов

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 18:15
Зеленский ввел новые санкции против коллаборантов и структур РФ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций в отношении структур, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Также новые ограничения введут в отношении лиц, сотрудничающих с оккупационной властью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис президента.

Санкции против российского ВПК и коллаборационистов

Первый санкционный пакет предусматривает продление ограничений в отношении компаний и их владельцев, которые участвуют в производстве и модернизации российского стрелкового оружия, разрабатывают беспилотники и системы передачи данных для армии РФ, а также обеспечивают метеорологическую и информационно-техническую поддержку российской авиации.

Второй пакет санкций охватывает 67 физических лиц и одно юридическое лицо. В список попали представители оккупационных администраций, так называемые судьи, депутаты и чиновники, содействующие российской агрессии на временно оккупированных территориях Украины.

Среди лиц, подпадающих под санкции:

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  • директор детского сада Раиса Прилипко, которую обвиняют в содействии незаконному вывозу детей из оккупированной части Донецкой области в Россию,
  • руководитель агрофирмы "МИР" Иван Доценко, который, по данным властей, призывал предпринимателей и аграриев Херсонской области сотрудничать с оккупантами.

Кроме того, санкции коснулись предприятия "Союзметалсервис", которое, по информации украинской стороны, обеспечивает функционирование захваченных россиянами металлургических, коксохимических и угольных предприятий на территории Донецкой и Луганской областей.

"Каждый, кто помогает России вести войну против Украины — на поле боя, в кабинетах оккупационных администраций или в информационном пространстве, — должен быть готов к новым санкциям. Санкционное давление на таких лиц будет только усиливаться как в Украине, так и в других странах мира", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

В Офисе Президента также сообщили, что информацию о новых санкциях передадут международным партнерам для дальнейшей синхронизации ограничений в других юрисдикциях.

Как писали Новини.LIVE, ЕС продлил санкции против РФ еще на год. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Европейского совета 18 июня.

Также мы сообщали, что ЕС хочет запретить въезд участникам войны против Украины. Инициативу поддержали отдельные страны-члены ЕС, в частности Эстония, которая давно продвигала подобные ограничения.

Владимир Зеленский Коллаборант санкции
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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